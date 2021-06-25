ET看得到我們？你觀測外星人 它也可能也正在看你

圖為史蒂芬史匹柏的經典電影「ET外星人」中意外流落地球的外星人。（取材自豆瓣電影）

常感到自己被緊盯？那對眼睛所在的位置可能比你想得還要更遠。

美聯社報導，天文學家把一種尋找其他行星生物的方式反向利用，設法找出太空 中哪些地方能看得到我們，結果發現這些地方其實很多。

今天刊登在「自然」（Nature）期刊的研究指出，天文學家計算出，我們所處銀河系附近的1715顆恆星，以及繞著這些星球公轉的數百顆類地行星，自人類有文明以來皆可直視地球。

研究主要作者、美國 康乃爾大學卡爾．薩根研究所（Carl Sagan Institute）負責人卡特內格（Lisa Kaltenegger）說：「我仰望天空時感覺比較友善，或許那是因為某人正在對你揮手。」

即便部分專家，包括已故知名學者霍金（Stephen Hawking）在內，都以地球恐遭不測為由反對尋找外星人，卡特內格卻認為無所謂。若這些行星有先進生物，他們也能從我們大氣中的氧氣，或遍及地球鄰近75顆恆星的人類無線電波等，斷定地球上也有生物。

她說：「躲起來其實不是個選項。」

人類尋找可能宜居行星的一種方式，是觀察行星掠過其公轉的恆星。行星掠過其公轉的恆星時，會讓恆星亮度變暗。卡特內格與美國自然史博物館 （American Museum of Natural History）天文物理學家弗萊賀提（Jacqueline Faherty）利用歐洲太空總署的蓋亞（Gaia）天文望遠鏡進行反向觀察，設法了解哪些恆星系統可看到地球掠過太陽。

他們觀察距地球326光年內的33萬1312顆恆星，發現能從其他星球觀察到地球掠過太陽的角度很小，過去5000年來僅有1715顆在某些時間點做得到，其中313顆已無法再看到地球。

另外319顆在未來5000年內能夠看到地球，包括少部分科學家發現存在類地行星的恆星系統。總計有超過2000個恆星系統能看得到地球。

卡特內格計算出的星球中，最靠近地球的是紅矮星Wolf 358，僅離我們7.9光年，自1970年代中的迪斯可時代就看得到我們。

沒有參與這份研究的卡內基科學研究所Carnegie Institution for Science）行星科學家鮑斯（Alan Boss）表示：「所以有建造太空望遠鏡的智慧生命現在可能正在研究我們。」

那麼，我們為什麼從沒聽過外星生命的消息？因為訊息和生物在恆星之間往來要花上很長時間，且文明持續的時間可能不久，那就足以限制文明交流「電郵與短影音TikTok 」的機會。