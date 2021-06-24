10分鐘「太空之旅」2970萬得標 和貝佐斯體驗無重力

全球首富貝佐斯（圖）和全球第二富馬斯克在太空領域較勁。（美聯社）

全球首富貝佐斯 想要什麼都買得起。他能搭私人飛機環遊世界，搭大型豪華遊船也可以。他能送親朋好友一人一座小島，購買無數超跑。總之隨便他。這回，他想買的是全程十分鐘的太空之旅。

經過6月12日激烈的現場電話競標，一名願意花費2970萬美元的幸運兒得標，將在7月20日與貝佐斯和他弟弟馬克，一起搭乘貝佐斯創辦的藍源公司自動駕駛太空船「新謝帕德號」展開首航，飛升到太空邊緣。

火箭脫離 新謝帕德號火箭降落在沙漠。（路透）

上天再下地 比通勤上班還短

說到太空旅行，多數人想起的畫面是太空人 搭太空船繞著地球轉，在無重力環境飄浮幾天，這種叫做軌道太空飛行。貝佐斯一行的「次軌道」太空旅行不是這樣。他們到達地表上方100公里的外太空後會馬上回來，全程預計十分鐘，比多數人通勤上班花費的時間短。

軌道火箭必須累積足夠動力，才能達到時速2萬7000公里、也就是軌道速度，讓太空船有足夠能量繞著地球轉，否則會立刻被重力拉回地面。次軌道飛行跟軌道飛行的最大不同是無法環繞地球一周，但可以在太空船處於自由落體時體驗失重的感覺。

次軌道飛行需要的動力遠比軌道飛行小，速度也慢很多，意味火箭燃燒時間短，太空船外部溫度低，太空船受力受壓小，通常比較不會發生重大意外。

超音速升天 約3分鐘無重力

新謝帕德號飛行時速3700公里，是音速三倍，而且直直上衝，直到火箭耗掉大部分燃料為止。來到飛行軌跡頂端時，乘員艙會與火箭分離，並繼續往上飛，在飛行軌跡頂端上方徘徊，讓乘客享有幾分鐘的無重力體驗。

開傘降落 新謝帕德號試飛啟動降落傘。（美聯社）

美國 有線電視新聞網（CNN）說，這有點像坐雲霄飛車來到軌道頂端、即將尖叫俯衝時，你會感受到的無重力體驗擴大版。根據藍源資料，無重力體驗時間約三分鐘。然後，乘員艙會啟動降落傘，把下降速度降到時速32公里，最後緩緩落地。

跟乘員艙分離的火箭則會重新發動引擎，並使用內建電腦，精準垂直降落。火箭降落的場景跟太空探索科技公司（SpaceX）獵鷹九號火箭降落差不多，但獵鷹九號的動力遠比新謝帕德號強，更容易在觸地時爆炸。

「新謝帕德號」乘員艙從外太空邊緣俯看地球示意圖。（美聯社）

次軌道飛行 低風險免太空裝

次軌道飛行並不需要像軌道飛行一樣，以超快速度重新進入地球大氣層，所以風險較小。軌道飛行重新進入大氣層時，隨著乘員艙周圍大氣愈來愈濃厚，太空船外部溫度會達到攝氏1900度，太空人和太空船也會承受4.5G的飛行重力。

如果要在離地15公里高的地球大氣層待上很長時間，通常沒穿太空裝就無法活命，而貝佐斯要去的可是離地106公里的地方，好在他的乘員艙加壓，所以他不必穿特殊服裝也能活，萬一乘員艙失壓，他有氧氣罩可用。新謝帕德號還有逃逸系統，在火箭升空過程中萬一出現緊急情況，能讓乘員艙脫離火箭返回地面。萬一乘員艙降落時無法啟動降落傘，還有備用安全設施讓乘員艙緩緩落地。

試飛無事故 仍難甩維珍陰影

次軌道飛行雖說比軌道飛行風險小，但也曾發生致命意外。2014年，英國富豪布蘭森創辦的維珍銀河公司一個次軌道太空船試飛時，兩名駕駛員其中一名太早啟動讓太空船下降時保持穩定的順槳系統，導致太空船受到額外阻力，解體碎成數塊，一名駕駛員死亡。

新謝帕德號乘員艙在15次試飛過程中從未爆炸。航太業有句老話「太空不是好惹的」，意味太空探索風險高，不過貝佐斯曾說，冒險也值得。