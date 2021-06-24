男童半夜從家中離奇消失 趕來採訪記者在深谷找到人

義大利日前一名不到2歲的男童突然自家中消失，引來當局大舉動員進行搜索，結果大約兩天後一位趕來採訪的記者在半路上聽到有人哭喊「媽媽」，才幸運找到接近毫髮無傷的失蹤男童。畫面翻攝：Twitter/Officialozgegu1

義大利 日前一名不到2歲的男童突然自家中消失，引來當局大舉動員進行搜索，結果大約兩天後一位趕來採訪的記者在半路上聽到有人哭喊「媽媽」，才幸運找到接近毫髮無傷的失蹤男童。

BBC與Sky News報導，這位21個月大的男童名叫尼可拉（Nicola Tanturli），家住佛羅倫斯附近的塞尼奧河畔帕拉佐洛（Palazzuolo sul Senio）。家人在他失蹤前最後一次看到人是在21日晚間，地點是他自己的臥室。

據信尼可拉三更半夜起床後走出家門，父母親隔天馬上通報失蹤。當局出動直升機與約1千名警消和山區救難隊員進行全天候搜索，媒體同樣針對此事加以大幅報導。

根據新聞，義大利廣播電視公司（RAI）記者托瑪索（Giuseppe Di Tommaso）23日正走在通往尼可拉家的土路上，卻聽到嗚咽聲從深谷的重重樹木與灌木叢間傳出，「我開始大喊尼可拉，好知道會不會是失蹤的小孩，就聽到『媽媽』了」。

托瑪索說，他直覺那是尼可拉的聲音，也知道相同年紀的小孩會重複詞彙，因此他重複喊著「媽媽」，隨後走下深谷，發現尼可拉就在另外一邊。儘管相距僅約10公尺，尼可拉卻身在充滿多刺灌木叢而難以到達的地方，托瑪索轉而攔下剛好路過的憲兵車輛，請他們設法救援。

據報被攔下的憲兵一開始還不相信托瑪索聽到的聲音是尼可拉，把自己降下去調查的指揮官西卡雷利（Danilo Ciccarelli）以為只會找到一頭小鹿，「相反的，尼可拉蹦出來了，小小的腦袋就在高高的草叢之間。他喊著『媽媽』，當我靠向他時，他立刻抱住我了」。

據報尼可拉被發現的地點距離他家僅約1英里，塞尼奧河畔帕拉佐洛的教堂則敲鐘以示慶祝。尼可拉隨後被送往醫院進行檢查。據悉，除頭部腫起與一些擦傷外，尼可拉的身體狀況大致良好。