深夜食堂之象：泰國疫情下...無奈的「大象奇妙物語」

泰國巴蜀府華欣縣竟出現大象破屋事件。(取材自Ratchadawan臉書)

「哈囉你好嗎？衷心感謝。珍重再見，期待再相逢...」在上周六（19日）凌晨時間，居住在泰國 中部巴蜀府的一名Ratchadawan被廚房傳來的「砰砰砰」撞擊聲吵醒。原本熟睡的婦女於是起床到廚房一探究竟，結果發現廚房的牆壁已經被眼前的野生亞洲象——Boonchuay——撞出一個大洞，差點被嚇壞。根據當事人的說法，Boonchuay好像是在尋找食物，並沒有攻擊人類的意圖，而事實上這也不是自家廚房第一次被大象「光顧」了。疫情 之下，「人象共處」的問題再度浮現；尤其，當疫情重創泰國旅遊業之際，又會如何影響這個該國的重要吉祥物？

從Ratchadawan拍攝的影片裡，大象在撞壞廚房牆壁之後，用長長的鼻子把櫃子裡的平底鍋、其他烹飪用具都掃在地上，接著再用鼻子嗅了嗅被掃落的物品，隨即捲起一個看似塑膠袋的東西放進嘴裏。Ratchadawan表示這已經不是Boonchuay第一次闖入家中，只是這一次撞壞了廚房，為自己帶來近5萬泰銖（1575美元）的損失。

「我從小就看到大象會在鎮上尋找食物，但這是牠們第一次撞壞我的家。」Ratchadawan的家會成為大象時常「光顧」的原因在於，Boonchuay所居住的崗卡章國家公園（Kaeng Krachan National Park）就在她家附近。

研究大象的紐約大學教授指出，居住在國家公園的大象時常會「造訪」附近農田、損壞農民種植的甘蔗和玉米等，對農民造成非常大的損失。根據《CNN》報導，這當中的關鍵也在於，儘管泰國約一半的大象棲息地被認為適合長期讓大象居住，但依然受到農業耕地和地方發展的威脅，導致更多的人象衝突。

針對此現象，當地的環保官員補充，大象闖入村莊雖然極有可能是食物的味道，但不必然是飢餓因素，必須綜合考量個別大象的性格和行為。再者，大象自從與人類有更多緊密接觸之後，習慣也有了變化，例如：牠們開始喜歡吃人類的食物，且受到部分獵人設下食物陷阱的影響下，大象有可能不再往深林裡移動，轉而走向人類的定居地點。

對此，當地人也發展出應對措施，例如Ratchadawan就不會把食物放在廚房，以免吸引大象靠近，「雖然看到大象好像很有趣，但我很擔心牠又要再次回來。」此外，國家公園和鄰近區域的民眾正試圖透過各種方式，不讓大象靠近村莊，但這依然是治標不治本的方式——只要自然生態、國家公園、庇護 所等無法滿足大象對食物、水和其他資源等需求，大象自然會想方設法尋找這些資源，而最終結果就會闖入村莊，造成損失，甚至造成自己、人類的死亡。

圖為泰國小朋友在動物園觀看大象。”(中新社)

而事實上，基於疫情持續延燒，泰國政府已經宣布自3月下旬起關閉國家公園，當中也包括Boonchuay居住的崗卡章國家公園。對野生動物而言，一個沒有人類打擾的國家公園是一大福音，當地的國家公園紛紛分享照片和影片，都可以看到各種野生動物悠悠吃飯、休息、打鬧的景象。

換言之，居住在國家公園的Boonchuay或許是相對「幸運」的野生大象，大部分居住在庇護所、動物園裡被圈養的大象、其他動物等隨時隨地面臨被餓死的狀況。泰國旅遊業受疫情重創，依靠觀光客維生的庇護所或動物園等出現財務困境，無從購買食物餵養動物。

《國家地理雜誌》報導，清邁著名的大象庇護所「Elephant Nature Park」，其創辦人就表示儘管在疫情間收到捐款，但要養活園區內裡103頭大象和照顧牠們的象夫們，不是一件簡單的事。

儘管泰國約一半的大象棲息地被認為適合長期讓大象居住，但依然受到農業耕地和地方發展的威脅，導致更多的人象衝突。圖為今年4月，空蕩蕩的泰國普吉島一處大象庇護所，沒有遊客的園區哩，只有一隻孤獨的大象。 (路透)

該庇護所過去會購買被遺棄、被虐待或年老無法工作的大象，再把這些大象帶回庇護所裡圈養，但如今已無力負擔任何購買大象的費用。此外，過去每一頭大象都會有一名專門的象夫負責其生活起居，但許多象夫已被解僱，其中一個與該庇護所合作的大象園區如今只剩下15名象夫來照顧56頭大象。

甚至，有些象夫為了生計，只能把大象帶到街邊乞討。與騎象所帶來的壓力不同，騎象至少能讓大象在免於「鐐銬」的情況下行走，但到街上乞討就意味著象夫必須緊緊「鐐銬」大象，以免其傷害到路人。泰國野生動物之友基金會的創辦人對此表示，如今的大象雖然免於要「載人」的痛苦，但也正因沒有生意而被迫禁錮在同一個地方，長久下來只會造成大象腿部肌肉萎縮，對大象造成另外一種剝削。

對泰國大象而言，現實是：「自由」的野生大象，其棲息地受發展影響而被破壞，最終被迫闖入人類的村莊裡；但被「圈養」的大象也正面臨吃不飽、被剝削的難題。「我不會怪大象」Ratchadawan表示他們明白且同情大象的困境，或許所謂的「人象衝突」只會隨著疫情繼續加劇。