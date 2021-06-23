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不是浪漫愛情動作片…他們全裸挑戰「原始生活21天」

記者陳建嘉／綜合報導
「原始生活21天」挑戰全裸度過原始生活，過程困難重重。（圖：Discovery頻道提供）
「原始生活21天」挑戰全裸度過原始生活，過程困難重重。（圖：Discovery頻道提供）

「原始生活21天」（Naked and Afraid）堪稱是Discovery頻道打最多馬賽克的節目，總是要求參賽者必須全裸、手無寸鐵，親身經歷大自然的考驗。這回比賽竟然爆發史上最癢的體驗，原來參賽者私密處慘遭陰蝨大舉攻擊，真的比居家隔離還讓人崩潰。

每集節目中將有一男一女兩名挑戰者，以回歸自然與原始的裸體狀態，挑戰在亞馬遜雨林、百慕達、納米比婭沙漠等最惡劣的原始地形，自食其力生活21天。他們將在偏遠地區面臨最殘酷的天氣，並且想辦法解決飢餓與脫水問題。毫無防護地對抗飢餓的獵食動物，這些搭檔必須互相依賴，完成21天的挑戰，證明自己就算害怕，還是能赤裸裸在荒野中生存。觀眾看到的絕非浪漫愛情動作片，而是冒死求生，血淚交織的精采實境秀。

「原始生活21天」。（圖：Discovery頻道提供）
「原始生活21天」。（圖：Discovery頻道提供）

洛磯山脈最北端，鄰近加拿大邊界，蒙大拿灰熊山的陡峭崎嶇山地。劇烈海拔變化，導致天氣變幻無常，早晚溫差可達攝氏 28 度，瞬間從盛暑變寒冬；致命兇猛的大灰熊與野生麋鹿使人聞之色變，威脅身家性命。鑽研原野求生多年，欠缺實戰經驗的選手的喬，與曾經被迫露宿荒野，具備獨自求生的能力，卻從未與人攜手作戰的選手女同志珊姆，兩人見面似乎一拍即合。不過在經歷搭建遮蔽處時歧見橫生，夜夜都遭遇失溫之苦的折磨後，兩人開始出現難以修復的裂隙；同時間在製作動物陷阱時，珊姆發現喬不但沒有知識，更欠缺原野求生的常識，而對喬的實戰求生技巧，完全失去信心，珊姆萌生退賽念頭。連日未進食，使他們的行動能力開始不協調，精神緊繃，壓力極大。

亞馬遜 加拿大

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