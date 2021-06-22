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威廉不跟哈利講話 怕梅根又跟媒體爆料

記者蘇詠智／綜合報導
凱特（左）據傳對梅根（右）已有戒心。（歐新社資料照片）
凱特（左）據傳對梅根（右）已有戒心。（歐新社資料照片）

英國哈利王子繼之前返鄉出席祖父菲立普親王的喪禮後，又要回去參加母親黛安娜的60歲冥誕以及紀念雕像揭幕，英國媒體估算他返英的日期無法再拖延，指他已經與對他最好的堂妹尤琴妮公主講好，借住他們家隔離，以便期滿之後順利在母親的活動上致詞。至於他的親哥哥威廉，據稱不想跟他講話，理由竟和他的妻子梅根大有關係。

梅根曾是好萊塢演員，在美國有自己熟悉的媒體朋友，很擅長經營公眾關係，也懂著適時對外放話，讓英國王室人員傷透腦筋。她和哈利今年3月在歐普拉的專訪中砲轟王室、造成軒然大波，王室家族內部雖然生氣，也不能不跟哈利對話，希望讓傷害減少，結果沒兩天梅根就對自己的名嘴友人爆料，王室本想私下解決，又被鬧上檯面，因而接著對哈利與梅根的態度就小心再小心。

哈利在爺爺的葬禮上，看似有跟兄嫂寒暄幾句，近期推出王室專書「兄弟之戰」更新版的作者羅伯雷西卻表示，威廉與凱特在葬禮後完全沒有與哈利再講話，就是怕相關細節沒兩天就傳到梅根耳朵裡，然後全天下都會知道。

羅伯雷西在書中稱王室沒有好好對待梅根，浪費了一個很大的機會，按現在的情況看，王室應該後悔莫及，梅根絕對不是省油的燈。英國「每日郵報」稱她對於自己被王室工作人員稱會霸凌、心理虐待貼身人員，感到火冒三丈，已經表明針對此事不惜一切戰到底，通知王室明白列出她所謂的「霸凌」行為人、事、時、地，她會一一予以反駁。

梅根擅營造公眾形象，在外總是笑臉迎人。（歐新社資料照片）
梅根擅營造公眾形象，在外總是笑臉迎人。（歐新社資料照片）

梅根 哈利 英國

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