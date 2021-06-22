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對抗病毒免疫力成勝負關鍵 聽營養師教老人家怎麼吃

記者邱瑞杰／基隆報導
衛生福利部基隆醫院營養室人員到社區開課，指導長者調整飲食促進健康。圖／基隆醫院提供
衛生福利部基隆醫院營養室人員到社區開課，指導長者調整飲食促進健康。圖／基隆醫院提供

老年人口比例上升，「老年衰弱症」逐漸受到重視。面對疫情風暴，免疫力更成抗疫勝負關鍵。台灣衛福部基隆醫院營養室主任張皇瑜說，長輩普遍存在的飲食問題是「飯吃太多、乳製品吃不夠、缺乏蔬菜水果、沒有吃堅果」，依藥食同源觀點建議對症下藥，從調整飲食促進健康。

張皇瑜說，年長者隨著年紀慢慢增長，身體可能逐年老化，除了透過適度運動強健身心，飲食習慣調整也相對重要。如何成功老化、預防失能，成為國內外關注的議題，希望能夠透過均衡飲食及改善生活習慣，幫助長輩預防衰老。

台灣自1980年起開始執行全國營養調查，結果顯示長輩普遍存在的飲食問題有飯吃太多、乳製品吃不夠、缺乏蔬菜水果、沒有吃堅果。

避免衰弱症發生，張皇瑜建議長者每天吃足夠豆魚蛋肉攝取蛋白質；多喝乳製品，乳糖不耐症者可喝無糖優酪乳或優格；吃足夠的蔬菜水果，牙口不好可選擇瓜果類或以烹調因應；補充乳製品、小魚乾、豆腐等鈣質豐富食物；攝取足夠的水分，依照體重計算，每10公斤每天要喝300CC的水。

有些長者患有慢性病，飲食有更多考量。張皇瑜說，糖尿病患者飲食內容、分量要依營養師建議，多選原態食物，避免含糖、肥肉、油炸類與加工食品，減少添加物、調味料的使用，並要定時定量，均衡選食。

高血脂患者要注意烹調用油的選用，多選食魚類、豆腐和足夠蔬果，避免皮、肥肉、含糖精緻食物及含反式脂肪食物。

高血壓患者以「得舒飲食」為主要原則，主食多選全穀雜糧類、蔬菜水果乳品足量，以家禽、豆腐豆干、魚肉取代紅肉，減少動物脂肪攝取。

衛生福利部基隆醫院營養室人員到社區開課，指導長者調整飲食促進健康。圖／基隆醫院提...
衛生福利部基隆醫院營養室人員到社區開課，指導長者調整飲食促進健康。圖／基隆醫院提供

台灣 高血壓 健身

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