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視訊開會免用濾鏡就夠美 5招養出完美膚質

記者劉小川／台北報導
在家工作，視訊開會要怎麼讓氣色看起來更棒呢？取材自Pelexs
在家工作，視訊開會要怎麼讓氣色看起來更棒呢？取材自Pelexs

因為疫情，不少人都開啟WFH（Work From Home）模式，居家上班自然也不會太重視儀容，女生也為怕肌膚負擔，幾乎不化妝，但若是要視訊開會，又不想化妝，該怎麼樣才能展現出好膚質呢？總不能一直靠濾鏡，專業彩妝櫃姐Emily就表示，在家時刻做好5招，包括事先保養、飲食調整，都能讓肌膚散發出女神光芒，視訊開會也能有好氣色。

一、可使用潤色防曬乳

很多人都知道外出需要防曬，避免肌膚老化，但白天在家也要防曬，特別是有陽光灑落的對外窗，更需要使用防曬乳，這時可以使用潤色防曬乳，簡單讓肌膚看起來有氣色，就不用擔心素顏上鏡。不過Emily也提醒，如果有擦防曬乳，那麼一定要記得徹底清潔與卸妝，不然肌膚毛孔容易堵塞，屆時反而更容易成為肌膚的負擔。

二、視訊前敷面膜

想讓肌膚能夠透出光芒，代表最重要的是「保濕」，如果知道今天要開視訊會議，早上起來做完基礎的化妝水保養後，可以先敷一片面膜來急救，特別選保濕面膜，可以讓肌膚就吸飽水分，才不會一大早起床，臉上乾枯沒有元氣，看起來反而更顯老。

三、精華液＋潤色護唇膏

如果實在懶得敷面膜，Emily也教一招，那就是視訊前，快速使用精華液來讓肌膚瞬間能展現出活力，選擇好吸收、不清爽的保濕精華液，視訊前3分鐘快速擦在臉上，還要搭配有潤色效果的護唇膏，不會像唇膏般給肌膚負擔，一點點潤色效果的護唇膏，可以讓唇部看起來水潤，在鏡頭上肌膚看起來就更好。

四、補充維生素、膠原蛋白

臉上想要看起來有光，除了保濕以外，飲食也很重要，在家飲食要特別注意攝取維他命，除了天然蔬菜、水果仍要多吃外，也可以選擇含有維生素的營養補充品，能夠讓人更顯得有活力，不會無精打采，另外女性也能補充膠原蛋白的營養食品，多喝能讓氣色紅潤，上鏡免濾鏡。

五、多喝水

最後一招，許多人都知道，但是宅在家時，卻常常會忘記，那就是「多喝水」，一般來說，每個人一天至少要喝2千c.c.的水，水分攝取充足，也會讓肌膚看起來保水度更佳，但重點是喝水，不是喝飲料、咖啡等，補充足夠水份，加速身體新陳代謝，整體看起來更年輕。

在家工作，別忘了多喝水。 取材自Pelexs
在家工作，別忘了多喝水。 取材自Pelexs
保濕精華，是拯救乾燥肌膚的利器。 取材自Pelexs
保濕精華，是拯救乾燥肌膚的利器。 取材自Pelexs
飲食中，多攝取各種營養，也能讓氣色變好。 取材自Pelexs
飲食中，多攝取各種營養，也能讓氣色變好。 取材自Pelexs
開會前敷面膜，讓肌膚狀況變更好。 取材自Pelexs
開會前敷面膜，讓肌膚狀況變更好。 取材自Pelexs

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