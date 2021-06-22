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剖腹產寶寶出生臉上出現長長刀痕 醫院竟稱很常見

聯合新聞網／綜合報導
剖腹產女嬰被手術刀劃到，臉上留著長長的刀痕。（取材自kron4）
剖腹產女嬰被手術刀劃到，臉上留著長長的刀痕。（取材自kron4）

美國女性蕾查娜（Reazjhana Williams）16日剖腹產生下一名女嬰，豈料女嬰竟被手術刀劃到，臉上留著一道長長的刀痕，一出生就帶去整形外科縫了13針。

電視台KRON-TV報導，蕾查娜原本計畫自然分娩，但吃了催生藥丸幾分鐘後，醫護人員告知寶寶突然動了一下，他們聽不見她的心跳，便進行緊急剖腹產，接生過程中女嬰臉上被手術刀劃過一道長長的刀痕。

醫護人員解釋寶寶的臉靠近胎盤壁，但蕾查娜無法接受，表示：「我從來沒聽說有人剖腹產後，嬰兒的臉會變這樣。」

資深護理師梅克（Lisa Merck）接受KRON-TV訪問時指出：「我參與約2500次分娩，包括剖腹產，這是我第一次看到寶寶臉上有刀痕，這確實可能發生，但真的非常少見。」

一項針對美國13個大學中心1999至2000年進行的剖腹產研究顯示，超過3萬7000次剖腹產中，0.7%的嬰兒皮膚被割傷。

負責執行蕾查娜手術的Denver Health表示已聯繫蕾查娜。但強調嬰兒臉上的刀傷是緊急剖腹產中「廣為人知」的醫學併發症

美國 併發症

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