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「電子雞」25歲了 新機種11月23日推出

聯合新聞網 綜合報導
與25年前相比，最新款的電子雞畫面變得相當鮮豔，還能手錶腕帶的設計。取材自YouTube
與25年前相比，最新款的電子雞畫面變得相當鮮豔，還能手錶腕帶的設計。取材自YouTube

「電子雞」風潮曾經蔚為一時，許多人在過去都曾經歷過那段照顧這隻電子小雞，不時替他清潔，一不小心還會養死翹翹的時光。最近，開發商宣布將推出最新款式的電子雞，除了重溫兒時樂趣之外，還搭載了最新功能，將於11月23日推出。

根據日本媒體「ねとらぼ」報導，萬代旗下的電子雞系列「Tamagotchi」在今年邁向 25 週年，宣布推出最新機種「Tamagotchi Smart」，並邀請女子團體「NiziU」當代言人。與 25 年前相比，今日的電子雞畫面更為鮮豔明亮，螢幕支援觸控功能，並結合手錶腕帶設計，可以輕鬆帶著，整天與電子寵物相伴。

影片來源：YouTube

除此之外，Tamagotchi Smart 更加裝麥克風，增加對話新功能。根據玩家說出不同的話，電子雞也會給予不同的互動，並且會記住玩家說過的話，影響到電子雞的成長過程。目前Tamagotchi Smart定價為 6380 日圓（約58美元），有珊瑚紅、薄荷綠兩種顏色款式。

看到這款經典系列推出新機，網友們紛紛表示「身為粉絲超想要的」、「我還以為是手機 App 版」、「沒想到都 25 年啦」、「期待還有跟歌手的合作」、「『不能帶遊戲來學校』以前會說是時鐘，現在改說是手錶了」、「好像不是很懂要鎖定哪個年齡層的顧客」、「沒有防水功能嗎」。

曾經風靡一時的電子雞系列，近日趁著邁入25週年，推出最新機種「Tamagotch...
曾經風靡一時的電子雞系列，近日趁著邁入25週年，推出最新機種「Tamagotchi Smart」。取材自YouTube

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