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台新冠確診增75例 三級以來首降百位以下

緩解新冠疫苗副作用 中醫師建議這樣調養體質

記者謝進盛／台南報導
衛福部台南新營醫院中醫科主任何裕鈞（右一）建議，民眾施打疫苗前，先了解自身體質，透過中醫體質觀點開立合適中藥調養超前部署，而能安心接種疫苗，有助減低不良反應。圖／新營醫院提供
衛福部台南新營醫院中醫科主任何裕鈞（右一）建議，民眾施打疫苗前，先了解自身體質，透過中醫體質觀點開立合適中藥調養超前部署，而能安心接種疫苗，有助減低不良反應。圖／新營醫院提供

台灣各地新冠肺炎疫苗正大規模接種中，不少人因獲知施打後相關副作用意願卻步，或詢問哪款疫苗副作用較低。中醫師建議在施打疫苗前先了解自身體質，透過以中醫體質觀點開立合適中藥調養超前部署，而能安心接種疫苗，有助減低不良反應。

衛福部台南新營醫院中醫科主任何裕鈞說，以中醫觀點來看，施打疫苗就像是人為加工的外邪進入人體，人體正氣自然會出來對抗邪氣，這過程會因不同體質而產生不同反應。有些人會事先吃退燒藥想降低副作用，其實這些不良反應，也可用中藥來減緩，但在打疫苗前須先了解自己是何種體質。

何裕鈞表示，以中醫體質觀點來看，氣虛體質如年紀較大者，一般過敏反應比較不明顯，可能本身陽氣不足，反容易出現疲倦、頭暈、全身無力困重、胸悶、低燒等反應。濕熱體質如有三高或平常喜歡飲食重口味者，易容易出現高熱、腹痛、腹瀉、口渴、發疹、淋巴結腫痛、注射部位嚴重紅腫熱痛等反應。

而寒濕體質如喜歡吃冷飲、寒涼性水果者，比較虛寒，容易出現肌肉關節酸痛、頭痛、畏寒等反應。血瘀體質如長期慢性病者、皮膚較暗沈有紫斑、經常酸痛者，較容易出現肢體疼痛、胸痛、頭痛等反應。

何裕鈞建議，依中醫調養方式，主要以清理腸胃道減少積滯以及流通淋巴系統避免反應過激為基礎，再配合個人不同體質開立處方，不僅無損疫苗產生的免疫力，更可減低免疫反應過程的不適，產生較完整保護力。

他指出，施打前可找鄰近中醫師了解自身體質，開立適合藥物調養，配合正常作息、避免熬夜、減少油膩重口味飲食、不吃生冷食物並充足飲水，都是降低施打不適的好方法。

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