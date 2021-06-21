他殺偽裝成自殺 兇手Google搜尋紀錄成有罪依據

澳洲46歲女性達希（右）4年前謀殺42歲伴侶鄧巴（左），卻試圖將命案現場布置成鄧巴自殺。（取材自臉書）

澳洲 46歲女性達希（Natasha Darcy）4年前謀殺42歲伴侶鄧巴（Mathew Dunbar），卻試圖將命案現場布置成鄧巴自殺，15日被判有罪。檢察官 發現達希跟鄧巴交往沒多就開始研究殺死他的方法，還用Google 搜尋「如何自殺」等關鍵字。

英國媒體衛報（Guardian）報導，這對情侶2014年在約會網站相識，但交往沒多久達希就說服鄧巴更改遺囑讓她繼承財產。達希覬覦鄧巴價值350萬美元的牧場，最後竟用毒氣毒死鄧巴，並在醫護人員宣布鄧巴死亡後，大喊著要醫護人員繼續為他進行心肺復甦術。

達希始終謊稱鄧巴自殺，但澳洲新南威爾斯州最高法院陪審團經過2天審議，15日裁定達希謀殺牧場主人鄧巴。檢察官哈特福德（Brett Hatfield）提到達希透過Google搜尋「紅背蜘蛛、真菌、如何自殺、謀殺」等關鍵字，哈特福德表示：「鄧巴可能非常渴望愛情和家庭，但他得到了什麼？一個冷酷而工於心計的人，殺了他以繼承財產。」

達希分居的丈夫克羅斯曼（Colin Crossman）透露達希2009 年在克羅斯曼睡覺時拿錘子敲他的頭，幾天後給他鎮靜劑趁他熟睡時就燒毀了他們的房子，只為了詐取保險金。巧合的是，在達希殺害鄧巴、打電話叫救護車後，克羅斯曼是前往救援的護理人員之一。

事發後，達希聲稱鄧巴先前獲悉自己腿部受傷的壞消息，並告訴達希沒有他「妳會過得更好」。達希告訴警方：「鄧巴說警察拿走我的槍，並不代表我不能自殺。」她甚至還寄了2萬美元給一位朋友，請她說出關於鄧巴自殺的謊言。

哈特菲爾德說達希「利用鄧巴的抑鬱症並試圖謀殺他，還讓現場看起來像鄧巴自殺。」她在謊話揭穿前，向警方表示發現鄧巴躺在床上沒有反應時，「畫面始終在腦海中揮之不去，並摧毀著我。」

達希被指控將鎮靜劑混在雞尾酒讓同居伴侶鄧巴服用，趁他昏迷在床上時用毒氣毒死他。10月1日將舉辦達希的聽證會。