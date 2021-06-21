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新家地毯下藏「不明人形輪廓」 女嚇壞：這是屍體嗎？

聯合新聞網／綜合報導
美國一名女網友發布影片，描述她在新家中地毯下發現地板被人用麥克筆描繪人形輪廓，一旁更有不明污漬，疑似命案現場，影片吸引700萬觀眾觀看。（取材自TikTok）
美國一名女網友發布影片，描述她在新家中地毯下發現地板被人用麥克筆描繪人形輪廓，一旁更有不明污漬，疑似命案現場，影片吸引700萬觀眾觀看。（取材自TikTok）

多數民眾搬家時都會非常注重風水，更會避免住進凶宅之中，擔心會因環境影響個人運勢。近日美國一名女網友發布影片分享她在裝潢新家時，撕開地毯竟發現人型輪廓，讓她懷疑新家是否是「命案現場」，影片吸引700萬人觀看。

美國一名女網友在TikTok帳號@dontbeanashhole發布影片，拍攝她在翻修新家時發現的驚人事蹟。女網友在影片中打上字幕，她表示「我不介意得知有人曾在我的新家中過世，但大家可以想像一下，我撕開地毯後有多驚訝」。

女網友補充說明，整片地板粗糙且褪色，像是被刻意洗刷過。（取材自TikTok）
女網友補充說明，整片地板粗糙且褪色，像是被刻意洗刷過。（取材自TikTok）

影片中她掀開撕下的地毯，地板上竟有用麥克筆描繪的「人形輪廓」的痕跡，旁邊寫著日期「2018年1月19日」與「第091101號案件」（Case #091101），一旁更有著不明的深色污漬，她坦言「這確實有點嚇人」。她也補充，後來他又重新觀察了新家環境，發現地板粗糙且褪色，像是被用力洗刷過。

@dontbeanashhole

It’s cool. Everything is fine. 😅 #newhouse #creepy #diyhomedecor

♬ Amityville Horror - Scary Halloween Sound Effects - Halloween Sound Effects

影片至今以吸引700萬人觀看，驚人事件嚇壞許多網友，「天啊，這太可怕了」、「那是屍體的污漬」、「地板看起來是有血的痕跡」、「妳有獲得比較便宜的售價嗎⋯⋯」、「我覺得你需要找專家去清除痕跡，妳也可以去找警方幫忙」。

美國一名女網友在新家地板下發現用麥克筆描繪的人形輪廓與疑似命案發生的時間與編號。...
美國一名女網友在新家地板下發現用麥克筆描繪的人形輪廓與疑似命案發生的時間與編號。（取材自TikTok）

也有網有冷靜分析後指出這是惡作劇，「如果真的是命案現場，地板會被拆除翻新」、「他們會用粉筆，有人在對你惡作劇」、「妳被騙了，這甚至不是正常的身體比例」。

美國 TikTok

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