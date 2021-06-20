過世父親報廢的車30年後被兒子買回 故事感動眾多網友

網友劉宏騰從老車左後方的凹痕，判斷是當年父親已報廢的車子。圖／劉宏騰提供

懷舊達人張哲生在臉書 上開設「超時空影像之旅」，吸引不少人把今昔對照的照片分享給他，也勾起對過往的想念，最近網友劉宏騰在其中分享了兩張照片，一張是30年前妹妹與爸爸的車子「裕隆速利321」的合影，另一張則是他在今年於網路上發現這台報廢多年的車子竟然還在，聯絡車主、將車買回後，在老家前讓妹妹與「失而復得」的車子再度合拍，貫穿30年對父親的想念與親情之愛，感動許多人。

劉宏騰表示，這台車子當年是爸爸買的，後來因為車子老舊而報廢，喜歡老車的他最近在網路的老車社團裡，發現有一台同款的車子，經他查看照片，發現車子左後燈下方，有一處被撞的凹痕，而他當年曾開爸爸的車子，在路上被貨車撞到，受損的就是同一個地方，讓他相當訝異，認為有可能是爸爸的那台車子，不知什麼原故，竟然沒有報廢銷毀。

他表示，家人都認為「不可能是同一台車子啦」，還翻找出當年妹妹與車子合拍的照片，而家住台北、車子當時在高雄，他在年初時，當天來回台北、高雄，就為了南下查看這台車子，原本查看時還是無法確定車子就是當年那台車，但打開後車廂，發現一套舊的車椅套，竟然就是當年他買的同樣花色的椅套，連盒子都與印象中相同，讓他幾乎百分百確定，「就是這台車」

後來車主同意把車子賣給他，最近端午節 前，他開車載著妹妹回老家，在家車門前讓妹妹以同一個角度，與車子再次合拍一張照片，也以此紀念過世多年的父親，一家人並想起當年同在車子裡的種種過往。

劉宏騰的故事感動許多網友，有網友表示，小時候父親也是開一台藍色的裕隆，如今父親過世，看到文章，讓他眼眶泛淚、想起父親。還有網友表示「我也好想找回我爸的VOLVO」、「我也想找回父親以前代步的野狼機車」

但也有不少網友歪樓，討論起「為何報廢的車子會仍在人間？」，甚至有網友發揮探案精神，到監理站系統中，調出當年的資料，發現新車牌號碼的原始車牌並非劉宏騰父親原有車牌號碼，懷疑可能不是同一台車，但也有網友認為可能是「AB車」，就是原有A車牌報廢後，車子卻沒報廢，再借B車牌起死回生，「當年的監理系統資料不完整」、「當年車子沒有零件編號」

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