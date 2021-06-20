「喜福會」溫明娜、資深華星吳漢章 名留好萊塢星光大道

溫明娜去年也曾客串真人版「花木蘭」電影，也出席了首映會。（路透資料照片）

好萊塢星光大道 公布明年將擁有屬於自己一顆星的演藝人員名單，除了觀眾熟悉的伊旺麥奎格、艾薇兒、海倫杭特、莎瑪海耶克、「教父」名導柯波拉、已故的「星際大戰」女主角嘉莉費雪以及「小鬼當家」麥考利克金外，還有兩位長年耕耘、觀眾一定看過他們作品的資深華裔演員溫明娜、吳漢章將得到這項肯定。

溫明娜最早因「喜福會」崛起，之後獲選在迪士尼動畫「花木蘭」中擔任女主角的配音演員，近年則以漫威「神盾局特工」影集為觀眾熟知，她在社群網站 上表示，不敢相信自己竟然能與「星際大戰」系列兩大要角嘉莉費雪、伊旺麥奎格同一年名留好萊塢星光大道，因為她是標準的「星際大戰」狂熱粉絲。

至於已年過90的吳漢章在好萊塢星光大道，擁有自己的一顆星更是意義深遠，他從事演員工作超過67年，演過600多個角色，光是電影就拍了近150部、演出影集近450齣，就算是曾經大紅大紫的白人演員也很難有這麼驚人的紀錄，他年輕時曾與克拉克蓋博合作過「江湖客」、演過「妖魔大鬧唐人街」等片，一直到21世紀後還在「功夫熊貓」系列聲音演出大師，雖然絕大多數觀眾不一定叫得出他的名字，對演藝圈、尤其是亞裔後輩藝人的啟發，稱得上難以限量。

吳漢章能擁有一顆自己的星星， 背後也有溫馨的故事，原來「檀島警騎2.0」韓裔男星金大賢主動為他發起募款，獲得網友熱烈回應，超過了好萊塢星光大道管理委員會要求的每顆星5萬美元的管理維修費及稅金，他才能在90高齡之後得到殊榮。

而曾是全球最紅童星的麥考利克金，光是「小鬼當家」系列締造的驚人票房，就已在好萊塢影史上留下一頁輝煌紀錄，他雖年過40還是有張娃娃臉，演藝事業一度長期停擺後，近來又開始回到幕前，將在「美國恐怖故事」新一季裡亮相。