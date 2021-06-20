哈利梅根女兒的名字惹怒多少人？傳威廉氣到拒絕通話

威廉和哈利的兄弟情恐怕已難回到過去。（路透資料照片）

英國哈利 王子與妻子梅根 月初才迎接女兒莉莉貝 的誕生，卻因為名字的選擇再度招來議論。莉莉貝的出處是來自伊莉莎白二世女王童年時對於自己的名字發音不清楚，誤講成莉莉貝，此後不但她父親以此當她的小名，她的丈夫菲立普親王則用這來當她的暱稱。哈利以為這是向奶奶致意，殊不知因為女王在皇室擁有最高的地位與尊崇，哈利被認為是大不敬，馬屁拍到馬腿上還再度招罵。

根據「Woman's Day」雜誌報導，以未來國王自居的威廉王子非常生氣，而他的姑姑—查爾斯王子的妹妹安公主，也被惹怒，他們兩人都極力想保護女王，感到哈利和梅根相當無理。對於安來說，梅根自從一嫁進來就不得她的歡心，盛傳哈利和梅根在歐普拉專訪時提到皇室成員中有人擔憂他們兒子亞契的膚色，讓他們感到很被種族歧視，許多英國媒體稱這個人就是安公主，也難怪梅根與哈利做什麼都被她討厭。梅根在皇室內雖然沒有大姑、小姑扯後腿，偏偏看她最不順眼的就是丈夫的姑姑，殺傷力不在任何「毒姑」之下。

「Woman's Day」指查爾斯雖然也被小孫女的名字弄得有點不舒服，卻至少比大兒子和妹妹的看法樂觀一些，覺得或許哈利與梅根藉此要向皇室釋出求和的念頭，只可惜又有點弄錯方向。最奇妙的是，由於莉莉貝讓梅根的媽媽朵莉亞，因為自己被忽略而不開心。

關於上述的報導，專門打臉八卦的網站都已否認，表示並不一定有這些風波，至少皇室發布的聲明，大家都還是很樂見莉莉貝的誕生。

至於英國「每日郵報」則指威廉與哈利鬧了這麼久的不和，為了母親黛安娜的60歲冥誕活動，再怎麼不和都會暫時忍耐，一起協力讓母親的大日子風光、體面，雖然兩人還是會各自上台發表自己的感言，卻仍將並肩出場，只是兄弟倆現在還只互傳簡短訊息溝通，連講電話都不願，心中的芥蒂恐怕還很深。