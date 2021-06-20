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預防新冠「隱性缺氧」致命 選購血氧機有3步驟

記者劉明岩／彰化報導
彰化縣衛生局提醒，醫療用血氧濃度機為第二級醫療器材，未開放網路買賣，民眾在選購時，要注意善用「醫材安心三步驟，一認、二看、三會用」口訣，才能確保權益與安全。圖／衛生局提供
彰化縣衛生局提醒，醫療用血氧濃度機為第二級醫療器材，未開放網路買賣，民眾在選購時，要注意善用「醫材安心三步驟，一認、二看、三會用」口訣，才能確保權益與安全。圖／衛生局提供

台灣新冠肺炎疫情近月來加溫，發生多起感染者在家猝死的案例，醫界認為是「隱形缺氧」，建議準備血氧濃度偵測儀，隨時留意，因此網路買賣醫療器材漸漸興起。但彰化縣衛生局提醒，醫療用血氧濃度機為第二級醫療器材，未開放網路買賣，民眾在選購時，要注意善用「醫材安心三步驟，一認、二看、三會用」口訣，才能確保權益與安全。。

醫界指出，「隱形缺氧」就是身體已出現低血氧，卻沒有呼吸困難的感覺，因此專家提醒，確診者若屬於輕症在家隔離者，建議準備血氧濃度偵測儀，隨時留意，因此近來血氧機在網路買賣興起，許多業者或民眾逐漸加入電子商務的行列。

不過，彰化縣衛生局表示，醫療器材不同於一般商品，具有一定程度的風險，所以網路通路販售醫療器材有一定的門檻，應先取得醫療器材商資格及具有實體通路營業場所，才可在網路販售已開放且經核准的醫療器材。　　

衛生局表示，「醫療用血氧濃度機」(市面上俗稱的血氧機)屬醫療器材分類分級管理辦法附表所列「E.2700 血氧飽和測定儀」的品項，以為第二等級醫療器材列管，並未開放於通訊交易通路販售。

衛生局提醒民眾在選購「醫療用血氧濃度機」前，善用「醫材安心三步驟，一認、二看、三會用」口訣，即第一要先認識「醫療用血氧濃度機」醫療器材，第二是在購買產品時看清楚包裝上載明的醫療器材許可證字號，第三則是在使用前要詳閱說明書，才能正確使用醫療器材，透過簡單的三個步驟，才能確保買到合法的醫療器材並安心使用。

衛生局強調，為保障自身消費權益和安全，使用醫療器材前可向相關專科醫師諮詢，並詳細閱讀產品使用說明書；如有發現不良品或使用時或使用後發生不良反應，可至藥物食品化粧品上市後品質管理系統（http://qms.fda.gov.tw）通報。

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