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宅在家長時間使用3C產品 4準則檢視是否網路成癮

記者陳斯穎／新竹報導
全台停課，學生在家線上學習，但也導致使用3C產品時間變長，有家長擔憂子女網路過度使用，造成網路成癮及視力受損。圖／新竹縣政府提供
全台停課，學生在家線上學習，但也導致使用3C產品時間變長，有家長擔憂子女網路過度使用，造成網路成癮及視力受損。圖／新竹縣政府提供

全國疫情第3級警戒延長至6月28日，全台停課，學生在家線上學習，但也導致使用3C產品時間變長，有家長擔憂子女網路過度使用，造成網路成癮及視力受損，新竹縣衛生局表示，有疑慮的家長可透過四個準則，檢視子女是否網路癮。

衛生局表示，根據衛福部資料，全國中小學及大學生抽樣調查結果顯示，全國有2.8%學生呈現高網路遊戲沉迷傾向，其中男性5.7%較女性高0.7%，若依學級區分，則大學1.8%、高中2.7%、國中3.2%、國小3.1%。

馬大元診所院長馬大元則指出，人們會被網路吸引，常是因為不同的原因，其中青少年男生最多的是「網路遊戲成癮」，尤其以「手機遊戲成癮」占大宗；青少女則是以「網路關係成癮」居多，即花費過多的時間與精神在網路社交訊息上。

衛生局提供四個準則，來判斷網路使用是否已達成癮，第一是無法停下，覺得花費太多時間與精神在網路，但又不自主地拿起手機；第二是耐受性，越來越無法滿足，要花更多時間等。

第三是戒斷症狀，如果主動或被動停止使用時，會焦慮、煩躁等負面情緒；最後是負面效應，對身心出現不好的影響，如近視加劇、肩頸痠痛、甚至是放棄其他活動等。建議家長應多參與孩子們相處，如經自我修正還是無法調整，便要就醫尋求協助。

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