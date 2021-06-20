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移開可樂、歐洲杯射手王…C羅IG粉絲達3億成世界第一

記者吳曉涵／綜合報導
C羅IG追蹤人數正式突破3億，是全球第一人。（取材自Twitter）
C羅IG追蹤人數正式突破3億，是全球第一人。（取材自Twitter）

當今足壇人氣最旺的球員，當屬C羅（Cristiano Ronaldo）和梅西（Leo Messi）最具代表性，兩人雖然分別都已36、33歲，但影響力和知名度依舊甩開許多球員，屬於超級球星等級。最近正值歐洲國家盃比賽期間，身為葡萄牙隊長的C羅還持續在刷新自己的進球紀錄，成為歐洲國家盃歷史射手王，再加上各種場內、場外的花絮新聞，讓他的IG追蹤人數正式突破3億，是全球第一人。

雖然已36歲，但C羅在場上的奔襲速度還是很快。（取材自Instagram）
雖然已36歲，但C羅在場上的奔襲速度還是很快。（取材自Instagram）

其實早在此之前，C羅一直是目前世界上IG最多追蹤者的名人，這次正式突破3億大關再度創造新紀錄。而近來他創造的許多話題也被認為跟這次破3億追蹤有很大的直接關聯，第一是日前在對戰匈牙利的記者會上，他把贊助商可口可樂換成礦泉水的舉動引發熱議，讓可口可樂的股價市值蒸發約40億美元之外，還掀起一陣模仿，其他球員也紛紛在記者會上開可樂的玩笑，還讓歐足聯下規定叫大家不准再玩可樂。

葡萄牙在上屆歐洲國家盃擊敗法國拿到冠軍，今年尋求衛冕。（取材自Instagram...
葡萄牙在上屆歐洲國家盃擊敗法國拿到冠軍，今年尋求衛冕。（取材自Instagram）

第二，就是他在對戰匈牙利的比賽上進了兩球，以連續參加5屆、11個進球的紀錄正式在歐洲國家盃射手榜登頂。接著，在今日凌晨對德國的比賽，雖然葡萄牙最終以2:4落敗，但C羅的一進球和一得分助攻依舊成為賽後球迷熱議的話題，其中他進的那球再度充分展現他個人優秀身體素質，從自家禁區頭球解危後再在14秒內狂奔到對方門前射門得分，一個人完成防守進攻並且保持超快的奔襲速度，又成為新聞焦點。而且在此之前C羅從未在世界正式大賽破過德國大門，今天這一球又寫下個人紀錄。賽後他還脫下球衣送給場邊球迷，大秀一波肌肉。

他在對戰匈牙利的比賽上進了兩球，以連續參加5屆、11個進球的紀錄正式在歐洲國家盃...
他在對戰匈牙利的比賽上進了兩球，以連續參加5屆、11個進球的紀錄正式在歐洲國家盃射手榜登頂。（取材自Instagram）

接下來小組賽最後一輪，葡萄牙將對上屆輸給他們的亞軍法國，面對擁有姆巴佩、和四年前不一樣的法國，這場比賽有輸不得的壓力，到底C羅能否再度帶領葡萄牙一路挺進淘汰賽最終拿到他們夢想中的衛冕歐洲國家盃冠軍？大家就持續鎖定精彩的賽事吧。

葡萄牙在上屆歐洲國家盃擊敗法國拿到冠軍，今年尋求衛冕。（美聯社）
葡萄牙在上屆歐洲國家盃擊敗法國拿到冠軍，今年尋求衛冕。（美聯社）

C羅 可口可樂 德國

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