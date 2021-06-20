貝克漢帶羅密歐看歐洲杯 「西裝父子檔」太帥了吧

日前在倫敦的溫布利球場，由英格蘭隊上蘇格蘭，貝克漢（右）和次子羅密歐一起現身為國家隊加油。（取材自Instagram）

2020歐洲國家杯足球 賽延後一年舉辦，目前即將進入第三輪小組賽，越來越精采。本屆分在D組的英格蘭，對上捷克、克羅埃西亞和蘇格蘭，看點除了當家前鋒哈利 凱恩（Harry Kane）和幾個年輕新秀之外，場外的大咖觀球球迷──貝克漢父子也是一大亮點。

日前在倫敦的溫布利球場，由英格蘭隊上蘇格蘭，最後雙方踢出0:0和局，許多球迷賽後也抱怨賽況沉悶。不過場邊的貝克漢父子倒是提供不少看點，當天貝克漢和次子羅密歐一起現身為國家隊加油，穿著西裝的兩人帥氣十足，轉播鏡頭也不時帶到他們，成了最搶眼的場外風景。

羅密歐貝克漢最支持的就是被譽為「自梅西之後最有天份的球員」Phil Foden，還在Instagram秀出穿著對方背號球衣的照片。（取材自Instagram）

事實上，原本羅密歐對網球的喜愛勝過足球，幾年前在個人Instagram上分享的都是練網球的生活，爸媽也為他找來很多名教練陪練。不過近來他似乎有意接下父親衣缽，除了加入老爸成立的國際邁阿密足球俱樂部之外，跟老爸一起練球、看球也是日常例行公事。這次歐洲國家杯他最支持的就是被譽為「自梅西 之後最有天份的球員」福登（Phil Foden），還在Instagram秀出穿著對方背號球衣的照片。

羅密歐貝克漢最支持的就是被譽為「自梅西之後最有天份的球員」福登，還在Instagram秀出穿著對方背號球衣的照片。（取材自Instagram）

此外，在時尚代言的部分也開始跟上老爸老媽腳步，成為Saint Laurent最新廣告主角。目前才18歲的他，未來發展不可限量，也還有很多時間可以培訓，將來如果順利進入英格蘭國家隊，屆時又不知道要迷死多少球迷囉。

羅密歐貝克漢成為Saint Laurent最新廣告主角。（取材自Instagram）