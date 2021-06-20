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哈利與梅根能與英王室和好？查理堅持這點恐難善了

記者蘇詠智／綜合報導
亞契（左起）恐無法當上王子，讓雙親梅根、哈利火冒三丈。（路透資料照片）
亞契（左起）恐無法當上王子，讓雙親梅根、哈利火冒三丈。（路透資料照片）

英國哈利王子與妻子梅根3月上旬在歐普拉專訪時，抖出一堆不利王室的辛辣猛料，包括有家族成員擔憂他們兒子亞契的膚色、王室工作人員造謠破壞梅根形象讓她一度憂鬱到不想活等等，讓全球觀眾看傻眼，也激怒英國王室與不少民眾。過了三個多月，隨著亞契的妹妹莉莉貝誕生，哈利與梅根和英國王室間看似有了可近距離的契機，彼此關係還待修補。但英國「每日郵報」揭露，造成哈利和梅根對王室公然開戰的主因，在於哈利的父親查理，打定主意等自己繼位為英王後，要修正條例減少最尊貴的王室成員人數，打定主意不讓亞契有王子的頭銜。

查理王儲被曝有意在繼位後修法，封殺所有非長子子孫擁有王子與公主頭銜的機會。（路透...
查理王儲被曝有意在繼位後修法，封殺所有非長子子孫擁有王子與公主頭銜的機會。（路透資料照片）

目前英國的法案規定，除了國王的孩子、國王兒子的子女一定都有王子和公主頭銜外，王儲的子孫中也只有長子的長子自動有王子的稱號，伊莉莎白二世女王曾經頒布新詔書將王儲長子的所有子女都獲頒王子和公主的頭銜，也因此查理長子威廉的所有兒女才都是王子和公主，哈利因屬王儲的次子，子女們本來就無王子和公主之銜，除非等到查理繼位，才能夠因為是國王兒子的子女獲得王子和公主頭銜。

「每日郵報」稱，哈利和梅根真的就是這麼期待的，甚至會告訴媒體，就算依法亞契目前不會是王子，等到爺爺查理繼位之後，他就會是，不料查理已經又有修法的念頭，打壞梅根與哈利的盤算，讓他們火冒三丈。查理堅信英國民眾不可能期望納稅供養更多的王室貴族，等到子嗣繼續開枝散葉，王子、公主愈來愈多，民眾勢必負擔更重，也會更加反彈，為保王室永存，一定要設法減少王子和公主的人數，以及他們的禮遇。

梅根據傳對兒女可能永無王子、公主頭銜非常不滿，才會公開槓上王室。（路透資料照片）
梅根據傳對兒女可能永無王子、公主頭銜非常不滿，才會公開槓上王室。（路透資料照片）

偏偏這麼一來，就又是哈利的孩子們被犧牲，查理甚至腦筋還動到自己弟弟安德魯王子的女兒們頭上，想剝奪她們的一些禮遇，弄得兩位公主也很頭大。雖說查理此舉不是毫無道理，但以往享盡一切特權、吹捧、照顧的長子們又繼續占便宜，次子女們就得被放棄，不平等持續惡化，哈利和梅根自然卯起來對歐普拉大鳴大放，甚至把議題導向王室種族歧視、擔心亞契的膚色不夠白這點。

雙方交戰自然都不會客氣，也各有各的居心，雖然鬧到現在看來哈利與梅根決定要跟王室彌補，似乎已經要接受事實，既然亞契不會是王子，莉莉也不可能是公主，哈利與梅根的嫂嫂凱特一心希望自己孩子喬治、夏綠蒂與路易這三位王子和公主跟堂弟妹們好好相處、建立密切關係，只是在這種不平等待遇下，怕是會非常困難。

哈利 梅根 英國

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