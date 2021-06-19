我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

第3針疫苗測試 他輝瑞混打莫德納「肩膀像被重拳打」

找到工作者每周可領180元 國會提案鼓勵就業

圖輯／全美慶祝六月節 民眾：拜登承認非裔重要性

中央社／紐約19日電
今年6月19日是美國首度慶祝「六月節」，美國各地都有紀念或慶祝活動。圖為紐約哈林區的慶祝活動現場，不同族裔的人皆參與其中。(Getty Images)
今年6月19日是美國首度慶祝「六月節」，美國各地都有紀念或慶祝活動。圖為紐約哈林區的慶祝活動現場，不同族裔的人皆參與其中。(Getty Images)

美國民眾今天慶祝象徵奴隸制終結、甫宣布成為國定假日的「六月節」（Juneteenth），全國各地舉辦遊行、音樂會和演講活動，還有民眾說總統拜登承認了非裔美國人的重要性。

法新社報導，從東岸紐約到西岸洛杉磯，全美各地都安排了數以百計的活動，尤其是具有高度象徵意義的德州加爾維斯敦（Galveston），當地是六月節紀念儀式的焦點。

今年6月19日是美國首度慶祝「六月節」，美國各地都有紀念或慶祝活動。圖為德州加爾...
今年6月19日是美國首度慶祝「六月節」，美國各地都有紀念或慶祝活動。圖為德州加爾維斯敦一場解放奴隸宣言「歷史重現」的活動現場。(路透)

1865年6月19日這天，歷經一番苦戰取得南北戰爭勝利的聯邦軍（Union Army）在德州沿海地帶加爾維斯敦宣布，遭奴役的非裔美國人從此恢復自由身。

美國奴隸制於1865年12月美國憲法第13修正案通過後正式廢除，但六月節仍被視為奴隸解放的重要日子。

今年6月19日是美國首度慶祝「六月節」，美國各地都有紀念或慶祝活動。圖為伊利諾州...
今年6月19日是美國首度慶祝「六月節」，美國各地都有紀念或慶祝活動。圖為伊利諾州埃文斯頓慶祝活動。(新華社)

據路透報導，總統拜登和副總統賀錦麗（Kamala Harris）17日簽署法案，將六月節定為聯邦法定假日，時機點正值非裔男子佛洛依德（George Floyd）在明尼蘇達州明尼阿波利斯（Minneapolis）遭白人員警殺害、掀起全國訴求種族正義及終結警察暴虐的抗議行動1年多後。

拜登今天在推特上寫道：「六月節是一個深具分量及力量的日子。」

今年6月19日是美國首度慶祝「六月節」，美國各地都有紀念或慶祝活動。圖為明州民眾...
今年6月19日是美國首度慶祝「六月節」，美國各地都有紀念或慶祝活動。圖為明州民眾在被警方壓頸致死的男子佛洛伊德喪命現場獻花致意。(路透)

亞特蘭大民眾強生（Andrea Johnson）在具有歷史意義的埃比尼澤浸信會教堂（Ebenezer Baptist Church）附近看著雨中的遊行隊伍，說道：「今年的六月節格外特別，因為去年我們還在為喬治．佛洛依德抗議，今年我們得到一點解方。」

紐約布魯克林福來布許（Flatbush）社區68歲非裔居民葛林（Cheryl Green）說：「人們體認到發生了什麼事，這一點很好。改變雖然緩慢，但我們一定能成功。」

今年6月19日是美國首度慶祝「六月節」，美國各地都有紀念或慶祝活動。圖為德州加爾...
今年6月19日是美國首度慶祝「六月節」，美國各地都有紀念或慶祝活動。圖為德州加爾維斯敦兩名非裔民眾在一場「歷史重現」的活動中擁抱。(路透)

在華盛頓，數以百計民眾在「黑命關天廣場」（Black Lives Matter Plaza）慶祝。29歲非裔男子布蘭克斯（Kevin Blanks）表示自己是來譴責「依舊深植在這個國家DNA裡」的種族歧視。

51歲非裔女子麥蓋爾（Danique McGuire）表示，透過將六月節定為聯邦法定假日，「拜登總統承認了非裔美國人的重要性」。不過，她也說，要達到完全平等，還需要很長久的奮鬥。

今年6月19日是美國首度慶祝「六月節」，美國各地都有紀念或慶祝活動。圖為肯塔基州...
今年6月19日是美國首度慶祝「六月節」，美國各地都有紀念或慶祝活動。圖為肯塔基州路易維爾遊行隊伍表演舞蹈慶祝。(Getty Images)

今年6月19日是美國首度慶祝「六月節」，美國各地都有紀念或慶祝活動。圖為德州達拉...
今年6月19日是美國首度慶祝「六月節」，美國各地都有紀念或慶祝活動。圖為德州達拉斯的慶祝活動現場。(新華社)

非裔 美國 拜登

上一則

公鼠懷孕生10鼠仔 中國海醫大締造全球首次

延伸閱讀

圖輯／拜登夫婦愛犬「冠軍」辭世 13年陪伴影形不離

圖輯／拜登夫婦愛犬「冠軍」辭世 13年陪伴影形不離
拜登政府也被批「用人唯親」專家：不能跟川普比爛吧

拜登政府也被批「用人唯親」專家：不能跟川普比爛吧
基建、疫苗、移民 拜登結束外訪 一連串迫切問題

基建、疫苗、移民 拜登結束外訪 一連串迫切問題
美打疫苗逾3億 國慶難達標…過去兩周增長不到1%

美打疫苗逾3億 國慶難達標…過去兩周增長不到1%

熱門新聞

網友發現在浴室、臥室間多了一扇窗戶，疑似有隱藏的密室，但兩個隔間中間根本沒有多餘的空間。(影片截圖)

隱藏密室？意外發現房子多一扇窗 他敲窗還被回應…

2021-06-19 03:13
密蘇里州一對情侶在密蘇里州買新房，沒想到壁櫥後面竟有一個巨大的密室。(取材自TikTok)

新屋牆壁後發現巨大密室 密州情侶：很划算

2021-06-13 04:30
不少網友分享，疫情期間買過最後悔的物品為「口罩支架」。示意圖。（本報資料照片）

疫情中買過最後悔物品是什麼？網指3物：真的浪費錢

2021-06-13 20:30
印度神童阿南德預言，英國、以色列在6月20日後會發生大事。翻攝自Youtube「Conscience」

印度神童預言又成真了…英6月20日後發生「嚴重大事」

2021-06-15 09:02
美國一名男子日前下水捕龍蝦時，意外被一頭座頭鯨吞進嘴裡，大概30至40秒後才被吐出來，實在時驚險一瞬間。圖為座頭鯨示意圖。(美聯社)

驚險一瞬 麻州男被鯨魚吞進嘴裡 40秒後才被吐出來

2021-06-12 02:05
有網友上網求助如何切洋蔥不流淚。 翻攝自「爆怨2公社」

如何切洋蔥不會淚流滿面？內行人傳授6技巧

2021-06-18 08:56

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
隱藏密室？意外發現房子多一扇窗 他敲窗還被回應…

隱藏密室？意外發現房子多一扇窗 他敲窗還被回應…
64歲張晨光直播帶貨被罵哭 「紅著眼鞠躬」心酸畫面曝

64歲張晨光直播帶貨被罵哭 「紅著眼鞠躬」心酸畫面曝
舊金山最貴豪宅 4350萬元成交 無敵美景價創新高

舊金山最貴豪宅 4350萬元成交 無敵美景價創新高
美250萬劑疫苗20日抵台 蔡英文：美國是真朋友

美250萬劑疫苗20日抵台 蔡英文：美國是真朋友
加州解封 賣場湧人潮 華人謹慎：不戴口罩像裸體

加州解封 賣場湧人潮 華人謹慎：不戴口罩像裸體