我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「嘉年華郵輪」集團遭駭 員工顧客個資外洩

蔡英文感謝美贈疫苗增至250萬劑 籲杜絕謠言鼓勵施打

公鼠懷孕生10鼠仔 中國海醫大締造全球首次

記者戴瑞芬／綜合報導
中國海軍醫科大學進行雄鼠懷孕的科學研究，將雄鼠連體雌鼠，並植入子宮懷孕，最後剖腹產娩出10隻幼鼠發育到成年。(取材自澎湃新聞)
中國海軍醫科大學進行雄鼠懷孕的科學研究，將雄鼠連體雌鼠，並植入子宮懷孕，最後剖腹產娩出10隻幼鼠發育到成年。(取材自澎湃新聞)

中國海軍醫科大學進行雄鼠懷孕的科學研究，將雄鼠連體雌鼠，並植入子宮懷孕，最後剖腹產娩出10隻幼鼠發育到成年。這項研究16日發表在國際雜誌bioRxiv上，號稱創下全球首次公鼠懷孕生崽紀錄。

澎湃新聞報導，讓雄性大鼠懷孕並生子的研究是中國海軍醫科大學海軍醫學院教育機構實驗教學示範中心、海軍醫科大學海軍醫學院營養與食品衛生系張榮佳及海軍醫科大學長海醫院婦產科劉玉環。該論文目前尚未經過同行評審，未正式發表。

不過，研究成果已發表在生命科學期刊bioRxiv上，研究題為「A rat model of pregnancy in the male parabiont」。

根據論文，該研究用四個步驟在雄鼠身上構建了一個懷孕的老鼠模型。先透過手術將雄性大鼠和雌性大鼠連接在一起，產生連體鼠，透過血液交換給雄性大鼠一個雌性微環境。8周後，在雄鼠身上進行子宮移植。再將胚胎移植到雄鼠的移植子宮裡，經過21.5天的發育，研究人員對雄鼠進行剖腹產。

論文稱，最終有10隻幼鼠剖腹產成功從雄鼠體內分娩出來，發育到成年。

組織學檢查顯示，剖腹產成功從雄鼠體內中分娩的後代，包括心臟、肺、肝臟、腎臟、大腦、睪丸、表皮、卵巢或子宮沒有明顯異常。該研究最後總結，實驗成功率非常低，僅為3.68%。

中國海軍醫科大學進行雄鼠懷孕的科學研究，將雄鼠連體雌鼠，並植入子宮懷孕，最後剖腹...
中國海軍醫科大學進行雄鼠懷孕的科學研究，將雄鼠連體雌鼠，並植入子宮懷孕，最後剖腹產娩出10隻幼鼠發育到成年。這項研究16日發表在國際雜誌bioRxiv上。(取材自澎湃新聞)

中國 教育

上一則

圖輯／拜登夫婦愛犬「冠軍」辭世 13年陪伴影形不離

延伸閱讀

與孕妻爭執害死8個月大胎兒 莽夫被控謀殺

與孕妻爭執害死8個月大胎兒 莽夫被控謀殺
打新冠疫苗會胖？河南疾控妙答：是生活過敏造成的腫脹

打新冠疫苗會胖？河南疾控妙答：是生活過敏造成的腫脹
捐精者是否該付扶養費？ 北卡判決：看在哪一州懷孕

捐精者是否該付扶養費？ 北卡判決：看在哪一州懷孕
南非婦生10胞胎稱自然懷孕 創世界紀錄

南非婦生10胞胎稱自然懷孕 創世界紀錄

熱門新聞

網友發現在浴室、臥室間多了一扇窗戶，疑似有隱藏的密室，但兩個隔間中間根本沒有多餘的空間。(影片截圖)

隱藏密室？意外發現房子多一扇窗 他敲窗還被回應…

2021-06-19 03:13
不少網友分享，疫情期間買過最後悔的物品為「口罩支架」。示意圖。（本報資料照片）

疫情中買過最後悔物品是什麼？網指3物：真的浪費錢

2021-06-13 20:30
密蘇里州一對情侶在密蘇里州買新房，沒想到壁櫥後面竟有一個巨大的密室。(取材自TikTok)

新屋牆壁後發現巨大密室 密州情侶：很划算

2021-06-13 04:30
印度神童阿南德預言，英國、以色列在6月20日後會發生大事。翻攝自Youtube「Conscience」

印度神童預言又成真了…英6月20日後發生「嚴重大事」

2021-06-15 09:02
美國一名男子日前下水捕龍蝦時，意外被一頭座頭鯨吞進嘴裡，大概30至40秒後才被吐出來，實在時驚險一瞬間。圖為座頭鯨示意圖。(美聯社)

驚險一瞬 麻州男被鯨魚吞進嘴裡 40秒後才被吐出來

2021-06-12 02:05
有網友上網求助如何切洋蔥不流淚。 翻攝自「爆怨2公社」

如何切洋蔥不會淚流滿面？內行人傳授6技巧

2021-06-18 08:56

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
隱藏密室？意外發現房子多一扇窗 他敲窗還被回應…

隱藏密室？意外發現房子多一扇窗 他敲窗還被回應…
Delta變種多恐怖？CDC：恐成美主流 WHO：將攻占全球

Delta變種多恐怖？CDC：恐成美主流 WHO：將攻占全球
64歲張晨光直播帶貨被罵哭 「紅著眼鞠躬」心酸畫面曝

64歲張晨光直播帶貨被罵哭 「紅著眼鞠躬」心酸畫面曝
潘斯保守派活動演說 聽眾大喊「叛徒」

潘斯保守派活動演說 聽眾大喊「叛徒」
加州解封 賣場湧人潮 華人謹慎：不戴口罩像裸體

加州解封 賣場湧人潮 華人謹慎：不戴口罩像裸體