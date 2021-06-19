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城堡生活很夢幻？伯爵女兒用影像日記說「真相」

編譯周辰陽／即時報導
盧朵薇卡引領網友一窺現代家庭在祖傳城堡日常生活的內幕，也讓她開設的TikTok帳號「thecastlediary」爆紅，粉絲數近95萬，點讚數高達2170萬，最紅的一隻影片閱覽數高達890萬，更有媒體特地登門採訪。畫面翻攝：YouTube/CBS Sunday Morning
盧朵薇卡引領網友一窺現代家庭在祖傳城堡日常生活的內幕，也讓她開設的TikTok帳號「thecastlediary」爆紅，粉絲數近95萬，點讚數高達2170萬，最紅的一隻影片閱覽數高達890萬，更有媒體特地登門採訪。畫面翻攝：YouTube/CBS Sunday Morning

對於許多人來說，能住進西洋中世紀城堡就像是美夢成真，一位今年19歲的義大利伯爵之女就「幸運」地過著這樣夢幻的日子。但據她表示，城堡生活並不如大家想像的美好。

Insider與太陽報報導，盧朵薇卡．桑納扎羅（Ludovica Sannazzaro）現在跟家人住在義國西北比第蒙大區（Piedmont）的桑納扎羅城堡（Castello Sannazzaro）。

影片來源：YouTube

盧朵薇卡的父親、朱塞珮．桑納扎羅伯爵（Count Giuseppe Sannazzaro）1986年自一位姨婆手上繼承城堡，但一直接近閒置到2006年，一家人才搬進來，將城堡翻修成民宿，2020年因封城抗疫停擺。

據介紹，桑納扎羅城堡至今已傳承28代，本身占地約10.7萬平方英尺（近1萬平方公尺），坐擁一個面積達27萬平方英尺（2.5萬平方公尺）的花園，堡內有45個房間與15個臥室，還有著追溯至1163年的無價歷史檔案。

盧朵薇卡之前在美國紐約市就學，因新冠疫情大流行而回到鄉間老家，一方面進行隔離檢疫，同時進行網路學習，隨後就開始利用TikTok記錄城堡生活的點點滴滴，當然還有一些不太愉快的事實。

「每一個人都想要住在一座城堡裡，直到他們發現…」，她舉例像是Wi-Fi永遠不能用，總是冷死人，打掃要花很久的時間，「如果你想要什麼，就必須走上一趟馬拉松」。

盧朵薇卡引領網友一窺現代家庭在祖傳城堡日常生活的內幕，也讓她開設的TikTok帳號「thecastlediary」爆紅，粉絲數近95萬，點讚數高達2170萬，最紅的一支影片閱覽數高達890萬，更有媒體特地登門採訪。

雖然盧朵薇卡交代著各式各樣的不方便，跟隨帳號的網友們依然著迷不已。一位網友留言道，「我不在乎，我想住在一座城堡裡」。另一位網友笑稱，「沒關係啊，我家裡的Wi-Fi也不管用」。還有一位網友搞笑道，「Wi-Fi永遠不能用是因為鬼魂不停穿梭呀」。

紐約市 TikTok 義大利

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