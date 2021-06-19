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宅家讓夫妻、情侶感情生變嗎？不管3件事 感情更緊密

記者劉小川／台北報導
情感生活該如何經營，才能讓雙方走向幸福的路？取材自pexels
情感生活該如何經營，才能讓雙方走向幸福的路？取材自pexels

對於同居的情侶、夫妻來說，過往可能因為工作，得要各忙各的，但如今待在家的時間變多了，可能彼此之間有更多的摩擦，每個人都希望有一個美滿的情感降臨。享受彼此的美麗時光。

但大家知道，幸福都是由一點一滴經營起來的嗎？戀愛跟婚姻最大的不同之處，就是在戀愛時看到的大多是對方的優點，結婚後許多的缺點會慢慢地暴露出來，很多時候為了要優化情感生活，就會迫使對方成為自己想要的人，以下3件事讓感情能夠在經營情感、婚姻上有很大的進步。

一、不約束另一半的去向

很多人時常為了給予自己安全感，讓對方成為自己心中那個形象，而間接給予對方限制。但有些限制可以適度，不是什麼事情都都需要被約束，就好比對方擁有自己的交際圈，提出要出門跟朋友相處的要求，有的情侶就會覺得，放假時就一定要去哪都相隨，這對於情感來說，不僅給了對方壓迫感，也可能讓對方漸漸少了自己原有的生活方式。

在情感的觀點來看，失去的就會想再拾起，越是被約束的事情，就越有挑戰性，所以各位想要控制對方的情人們，請放過彼此想要的生活模式，才能讓情感生活、婚姻生活可以有更多美滿的可能性。

二、不約束另一半的零用錢

在雙方用錢的制度上，許多時候，另一半都不知道，錢到底花去哪，每個月似乎都在透支。其實方式很簡單，把雙方彼此的基本開銷都算清楚，例如貸款、房租、水電費、一個月的餐食費用，都概估下來，剩下的金錢就是給彼此多的零花錢。

得到零花錢後，也不要問對方把錢都花去哪了？因為彼此努力維持家庭後，這些零花錢對於雙方來說都是一種安慰及報酬，所以想要買自己喜歡的東西、喜歡吃的東西，都隸屬個人的自由，越限制對方的自由，對方就有可能因為金錢方面離你而去。

三、不約束對方的隱私及習慣

結婚後的夫妻、同居的情侶，永遠都有一個問題，就是彼此隱私。許多人認為，魔鬼藏在細節中，所以手機隱私，時常是雙方偵查的必要地帶。但想要維持一段感情，除要有忠貞情感外，也要有信任、尊重並存。這樣的尊重與信任，就是建立情感的基準要件，若這項基準要件都漸漸失去了，那這段婚姻或情感只會慢慢走向毀滅。

別刻意約束對方的用度。取材自pexels
別刻意約束對方的用度。取材自pexels
別去刻意觸碰彼此的隱私，就少了份尊重跟信任。取材自pexels
別去刻意觸碰彼此的隱私，就少了份尊重跟信任。取材自pexels
別約束對方的去向，保有自己的生活圈跟生活態度。取材自pexels
別約束對方的去向，保有自己的生活圈跟生活態度。取材自pexels

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