威廉氣憤梅根主因？王室專書爆：這霸凌女搶走哈利

威廉（左起）、凱特、梅根與哈利之間的愛恨糾葛，為世人矚目。（路透資料照片）

去年上市的英國王室專書「兄弟之戰」，到現在還在引起話題。作者羅伯雷西雖然提到王室錯失了很好的機會，沒有好好讓本是好萊塢女星、來自美國的哈利 王子之妻梅根 盡情發揮，反而彼此互相牽制到大家都不愉快，鬧得在外人面前公開出言抨擊彼此，讓各方看笑話，還擔憂哈利與兄長威廉 決裂，將會導致英國王室體制的存亡危機。不過，書裡也不盡然都站在哈利與梅根的一方，同樣也呈現了威廉之所以對梅根反感的過程。

哈利與梅根對於英國王室的運作方式很有意見。（路透資料照片）

曾有王室工作人員公開投書梅根表面上裝受害者，其實很會霸凌人，還形容她不僅是雙面人，根本精神錯亂，讓大家苦不堪言。雖然哈利和梅根發聲明反擊，可是威廉王子顯然深信這些，還為此打電話給哈利，兄弟倆當然在電話裡大吵一架，最後怒掛電話，手足情破裂。

威廉自小接受的教育就是自己未來會是英國國王，雖在君主立憲制之下僅是虛位元首，仍然代表英國的顏面，自認有很多重責大任，所以認為梅根「別有心機」，一開始就對她不信任，也覺得妻子凱特早就注意到這個問題。威廉相當氣憤，堅信梅根把自己的弟弟給偷走了。

羅伯其實在書裡也表明了對這場王室風暴的看法，感到自古以來王室很多做事的原則有很大的問題，到了威廉這一代，許多早已行之有年、無法說改就改，對於自小受到自由、開放價值觀養成的梅根，很容易感到不適應， 然後與王室人員之間開始變得互相懷敵意，情況愈來愈僵。羅伯認為要弭平英國君主立憲制的危機，還是在威廉和哈利兄弟倆必須化解歧見、找到和平體諒的共處之道。