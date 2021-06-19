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佛州男向市府買房 連公家的水塔也買了 嚇到秒歸還

編譯中心 / 綜合報導
美國佛羅里達一名男子向政府買了水塔旁的倉庫，打算做為健身房使用，不料後來才發現原來倉庫旁的「水塔」也是他的。（取材自推特）
美國佛羅里達一名男子向政府買了水塔旁的倉庫，打算做為健身房使用，不料後來才發現原來倉庫旁的「水塔」也是他的。（取材自推特）

向政府買倉庫，沒想到竟連水塔也一併出售？日前美國佛羅里達（Florida）一名男子向政府買了水塔旁的倉庫，打算做為健身房使用，不料當他前往相關機構領證時，才發現原來倉庫旁的「水塔」也是他的，讓他當場嚇壞趕緊將水塔歸還給政府。

WFLA NEWS 報導，美國佛羅里達州一名名叫里德（Bobby Read）的男子，在布魯克斯維爾市（Brooksville）花了5.5萬美元買下了一座水塔旁的舊倉庫，打算將它改建成市中心田徑運動的私人訓練工作室，幾天過後，估價師拿著文件要辦理文件時，卻告知里德「我們不能分割這塊地，因為你擁有整件東西，包括水塔」。

這下里德才知道，原來市政府把水塔也一併出售給他，不過這段期間里德卻沒有拿到水塔的鑰匙，更沒辦法進入水塔，最後還花了10美元進行轉讓作業，並說道，「我立即採取了必要的步驟，將水塔交還給布魯克斯維爾市」。

目前布魯克斯維爾市市長已證實有這起烏龍事件，也提到「錯誤已經發生了，當錯誤發生時就需要去糾正它，我們也會確保水塔不會再被賣出去」。

美國 健身 佛羅里達州

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