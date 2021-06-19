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隱藏密室？意外發現房子多一扇窗 他敲窗還被回應…

編譯中心 / 綜合報導
網友發現在浴室、臥室間多了一扇窗戶，疑似有隱藏的密室，但兩個隔間中間根本沒有多餘的空間。(影片截圖)
網友發現在浴室、臥室間多了一扇窗戶，疑似有隱藏的密室，但兩個隔間中間根本沒有多餘的空間。(影片截圖)

一名網友分享一段奇怪的影片，他已在住家生活了4年，近期才發現浴室和臥室間多了一扇窗戶，但浴室和臥室中間根本沒有多餘的空間，因此決定爬上屋頂敲窗一探究竟。

根據「太陽報」報導，網友在抖音上傳影片，他稱房子已經住了4年，近期才發現屋子多了一扇窗戶，懷疑屋內有隱藏的密室，他從屋外的花園拍攝時，發現房子2樓有3個窗戶，其中2個分別是浴室和臥室的窗戶，但當他到屋內拍攝時，發現兩個隔間中根本沒有多餘空間。

因此網友決定從浴室的窗戶爬到屋頂，開啟詭異的第三道窗戶，未料當男子敲擊窗戶時，卻聽到了窗戶另一頭回敲的聲音，影片也立即結束了；對此，不少網友也紛紛留言，「聽到有人回敲窗戶的時候，我心跳都停止了」、「太可怕了吧」、「到底是誰在敲窗戶」。

不過，有些人認為是網友太疑神疑鬼，「你怎麼4年來都沒發現那個窗戶，我不相信」、「你們在浴室裝潢時用了一個新窗戶，只不過沒有把舊窗戶弄掉吧」、「窗戶後面根本沒有東西，只是浴室的牆面而已」。

@everydaytoking

The scare I got when I discovered this third room. #scary #story #fypシ #fypforyou #thriller

♬ Scary Music - Sinister Cellar - John Murray

抖音

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