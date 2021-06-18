澳門賭王千金也喜歡 LOEWE水果系列消暑又高調

澳門賭王千金何超蓮詮釋LOEWE Paula's Ibiza系列。圖／LOEWE提供

炎炎夏日即將來臨，LOEWE的Paula’s Ibiza系列祭出沁涼的水果大軍，創意總監Jonathan Anderson再次以逃離現實的歡樂，讓西瓜、百香果、奇異 果成為包款、鞋履和服裝的設計元素，澳門 賭王千金何超蓮也穿搭全套，洋溢輕快的度假風。

日美混血男歌手慶怜詮釋LOEWE Paula's Ibiza水果系列。圖／LOEWE提供

何超蓮以Paula’s Ibiza的月相襯衫、漁夫帽搭襯Balloon迷你尺寸手袋，整個人散發輕盈小旅行的氣息，而今年20歲、日本 男團INTERSECTION成員的日美混血男歌手慶怜，也在鳳梨包款的陳列中拍下多張照片，顯現Jonathan Anderson的童心未泯，他表示在構思此系列時，想將無拘無束的渡假氛圍帶入日常生活中，因此將巴利亞利群島（Balearic Islands）的活力感融入時裝，也透過編織包款傳達手工藝的溫度。

Puzzle百香果圖案經典小牛皮迷你肩背提包。圖／LOEWE提供 百香果帆布綁帶草編鞋。圖／LOEWE提供

本季仍從Paula’s創辦人的經典大自然印花取材，包括鸚鵡、白鴿、番紅花等圖樣，都混搭了LOEWE標誌，在第二波的水果系列當中，以代表夏天的西瓜、奇異果及百香果為主題，運用層疊技術打造類似嵌花的效果，再堆疊縫合，鮮明的圖案、輪廓及色彩帶來強烈視覺印象，表現Paula’s Ibiza系列明亮活潑的氛圍及追求自由的態度。