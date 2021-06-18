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超威！周杰倫巡演戰服蘇富比拍賣 34萬全捐作公益

記者王郁惠／即時報導
周杰倫和蘇富比跨界合作，被粉絲封為名副其實的「藝術倫」。圖／蘇富比、Enviseam提供
周杰倫和蘇富比跨界合作，被粉絲封為名副其實的「藝術倫」。圖／蘇富比、Enviseam提供

周杰倫（周董）受蘇富比拍賣行與K11集團之邀為亞洲首場「Contemporary Curated：Asia」拍賣預展策展，並進行線上直播拍賣，周董雖無法親臨現場，仍是透過IG聚焦「Are you guys ready」，直播開始拍賣官先以英文簡介周董作為「亞洲流行天王」集音樂家、創作歌手、演員和導演等不同角色於一身，其音樂、舞台演出和電影蜚聲國際、風靡全球，同時也是一位充滿熱忱的藝術收藏家，透過網路無遠弗屆，全世界放送。

而周董也提供「地表最強」世界巡演3組演出服裝進行競標，收入全數捐作公益，幫助喜願基金會（Make a wish foundation）的重症病童，至於拍賣預展展出他電影「不能說的祕密」中的古典鋼琴則為非賣品，據悉，周董認為因為那個鋼琴在電影中有穿梭時空的劇情，因此希望大家來觀賞這些藝術品的時候，彷彿回到他們創作那個年代，從中也展現他細膩的巧思。

由Jeremy Scott（Creative Director of MOSCHINO）的舞台服裝率先以95萬港幣（約12.25萬美元）成交，由Tomas Chan設計的舞台服裝以68萬港幣（約8.94萬美元），最後一套同樣由Tomas Chan設計的舞台服裝則拍出最高價，以100萬港幣（約12.9萬美元）成交，粗估將為喜願基金會募得34萬美元，愛心不落人後。

周杰倫「地表最強」演唱會設計拍賣最高價為港幣100萬。圖／摘自官網
周杰倫「地表最強」演唱會設計拍賣最高價為港幣100萬。圖／摘自官網

拍賣 電影 導演

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