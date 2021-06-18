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WFH居家辦公族照過來 物理治療師：3招可治肩頸痠痛

記者王昭月／高雄報導
緩解肩頸痠痛第一招，站立時拿毛巾或外套雙手舉高，再向後伸展，每次做10到15下，每天3次，這項「向後伸展運動」可放鬆胸肌，增加肩胛骨周邊肌力。記者王昭月／攝影
緩解肩頸痠痛第一招，站立時拿毛巾或外套雙手舉高，再向後伸展，每次做10到15下，每天3次，這項「向後伸展運動」可放鬆胸肌，增加肩胛骨周邊肌力。記者王昭月／攝影

防疫期間，「WFH（居家辦公）」族激增，一名40歲上班族因長期使用電腦及久坐，肩頸痛到不行，後來接受物理治療師建議，在家做些舒緩運動即獲改善，不只舒緩筋骨還兼能改善不良姿勢。

配合防疫，民眾分流居家辦公，學生宅在家進行「線上學習」，但長時盯著電腦久坐，身體也拉警報，活力得中山脊椎外科醫院物理治療師張晏睿說，WFH族最常見的肩頸痠痛，主要是因為姿勢不良導致體態歪斜所致。

他表示，這些NG姿勢包括頭部前傾、駝背及肩部緊繃。如果長期輕忽，會造成肌肉僵硬、緊繃與痠痛，嚴重的會引起「胸廓出口症候群」，導致臂神經叢神經壓迫，手臂會麻、無力與感覺異常。

民眾要避免「在宅視訊」引起的肩頸不適，張晏睿建議從環境改變起，包括坐椅的高度要能讓手肘在桌上自然彎曲90度，雙腳要踏在地上。與電腦螢幕的距離，則是手臂可以伸直的讓置，螢幕上緣最好切齊雙眼。此外，滑鼠與鍵盤需放在手可以自然落下的位置，不動肩膀即可操作。

更提醒「WFH族」，每15分鐘要起身活動，收下巴，頭部輪流向兩側側彎、旋轉，擴胸及起身走動。張晏睿也示範3招宅在家運動，第1，站立時拿毛巾或外套雙手舉高，再向後伸展，每次做10到15下，每天3次，這項「向後伸展運動」，可放鬆胸肌，增加肩胛骨周邊肌力。

第2招則是身體靠牆站立，雙手呈投降姿勢，單手向上延伸復位，再換另一隻手做，每次10到15下，每天做3次，用來伸展肩膀肌群。第3招身體靠牆站立，收下巴，讓頸部密貼牆壁，每次做10-15下，每天做2次，訓練頸部肌肉。

第二招身體靠牆站立，雙手呈投降姿勢，單手向上延伸復位，再換另一隻手做，每次10到...
第二招身體靠牆站立，雙手呈投降姿勢，單手向上延伸復位，再換另一隻手做，每次10到15下，每天做3次。記者王昭月／攝影
第3招身體靠牆站立，收下巴，讓頸部密貼牆壁，每次做10-15下，每天做2次組，訓...
第3招身體靠牆站立，收下巴，讓頸部密貼牆壁，每次做10-15下，每天做2次組，訓練頸部肌肉。記者王昭月／攝影

肌肉 防疫

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