我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美55.2%成人 完全接種疫苗

加國：首劑打AZ 第二劑打輝瑞或莫德納 效果更好

測試愛情 情侶綁在一起123天 「斷開鎖鏈」後秒分手

編譯周辰陽／綜合報導
烏克蘭情侶普斯托維托娃（右）與庫德雷（左）為測試愛情，自2月14日情人節起就用鏈條將彼此綁在一起，但經過「形影不離」的123天後，終於在17日剪斷鏈條，兩人隨即立刻宣布分手，也馬上搬到不同的地方居住。照片攝於3月。（路透）
烏克蘭情侶普斯托維托娃（右）與庫德雷（左）為測試愛情，自2月14日情人節起就用鏈條將彼此綁在一起，但經過「形影不離」的123天後，終於在17日剪斷鏈條，兩人隨即立刻宣布分手，也馬上搬到不同的地方居住。照片攝於3月。（路透）

烏克蘭一對情侶為測試他們的愛情，自2月14日情人節起就用鎖鏈將彼此綁在一起。經過「形影不離」的123天後，終於在17日剪斷鎖鏈，兩人隨即迫不及待分道揚鑣，不只立刻宣布分手，也馬上搬到不同的地方居住，本來計畫好的婚事也直接告吹。

每日郵報報導，將29歲的普斯托維托娃（Viktoria Pustovitova）和33歲的庫德雷（Alexander Kudlay）綁在一起的鎖鏈一被巨大油壓剪剪斷，讓兩人可以擺脫彼此後，普斯托維托娃立刻大呼「萬歲」，喊道「我想過我自己的獨立生活，以一個獨立的人成長，我終於自由了」。

變成普斯托維托娃前男友的庫德雷則表示，「感謝大家支持我們」，接著又稱「你看，我們現在離彼此有一大段距離了。我們很開心，我們現在很高興自己的人生有過這樣的經歷」。

烏克蘭情侶普斯托維托娃（左）與庫德雷（右）為測試愛情，自2月14日情人節起就用鏈...
烏克蘭情侶普斯托維托娃（左）與庫德雷（右）為測試愛情，自2月14日情人節起就用鏈條將彼此綁在一起，但兩人承認彼此距離如此之近，已到沒有個人空間或隱私的程度，最終犧牲代價就是他們的感情與結婚計畫。照片攝於3月。（路透）

雖然普斯托維托娃與庫德雷對於能夠創下烏克蘭國內紀錄感到自豪，卻也承認彼此距離如此之近，已到沒有個人空間或隱私的程度，最終犧牲代價就是他們的感情與結婚計畫。

其實，早在「貼身」實驗邁向尾聲前，兩人的感情就已經出現不祥之兆。庫德雷在聯名社群媒體帳號貼文指出，「困難如滾雪球般增長，我們在一個情況剛發現一個優點，立刻就浮現出兩個缺點。維卡（普斯托維托娃）想要回到早先生活的節奏，想念著她曾經熱愛去做的事情。我建議她，就在我旁邊繼續做她喜歡去做的事情，但是她的反應並不好」。

庫德雷也承認，他受夠了自己在普斯托維托娃旁邊看著她化妝，「我們很努力不讓衝突升級，但當我煮飯或打電話時，就苦於聽到噪音，我也不喜歡每天早上在鏡子前面花那麼多時間」。普斯托維托娃則在一個月前披露，「我們對彼此都有一點厭煩了，這對我來說很複雜…我之前很慌，現在很慌，可能未來也會繼續很慌」。

烏克蘭 社群媒體 隱私

上一則

中國甘肅發現「史前巨犀」新屬種化石 有4頭大象重

延伸閱讀

張涵予臉太黑 被笑演包青天免化妝 他下場反黑網笑翻

張涵予臉太黑 被笑演包青天免化妝 他下場反黑網笑翻
網路不穩狂問「聽得到嗎？」人資曝6大視訊面試NG情境

網路不穩狂問「聽得到嗎？」人資曝6大視訊面試NG情境
化粧師與演員關係

化粧師與演員關係
簡單2招 要戴口罩…不要冒痘痘

簡單2招 要戴口罩…不要冒痘痘

熱門新聞

不少網友分享，疫情期間買過最後悔的物品為「口罩支架」。示意圖。（本報資料照片）

疫情中買過最後悔物品是什麼？網指3物：真的浪費錢

2021-06-13 20:30
密蘇里州一對情侶在密蘇里州買新房，沒想到壁櫥後面竟有一個巨大的密室。(取材自TikTok)

新屋牆壁後發現巨大密室 密州情侶：很划算

2021-06-13 04:30
印度神童阿南德預言，英國、以色列在6月20日後會發生大事。翻攝自Youtube「Conscience」

印度神童預言又成真了…英6月20日後發生「嚴重大事」

2021-06-15 09:02
美國一名男子日前下水捕龍蝦時，意外被一頭座頭鯨吞進嘴裡，大概30至40秒後才被吐出來，實在時驚險一瞬間。圖為座頭鯨示意圖。(美聯社)

驚險一瞬 麻州男被鯨魚吞進嘴裡 40秒後才被吐出來

2021-06-12 02:05
熊田曜子被丈夫反控出軌。（取材自Instagram）

日本G奶女星被夫施暴音檔流出 遭反控自慰器有小王體液

2021-06-10 04:10
英國女王伊麗莎白二世11日參加G7峰會招待會，與各國領導人合影，疫情之下，保持距離。(路透)

英女王與G7領袖社交距離「排排照」脫口一句話逗樂大家

2021-06-12 04:08

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
甫獲密大雙碩士 23歲中國女留生 玩槳板意外溺斃

甫獲密大雙碩士 23歲中國女留生 玩槳板意外溺斃
紐約非裔男搶82歲華翁還毆頭 嫌為華埠頭痛人物

紐約非裔男搶82歲華翁還毆頭 嫌為華埠頭痛人物
幾周內新冠疫苗送往台灣？ 美亞太副助卿：希望更快

幾周內新冠疫苗送往台灣？ 美亞太副助卿：希望更快
最高法院7：2 保留歐記健保…拜登執政重大勝利

最高法院7：2 保留歐記健保…拜登執政重大勝利
疫情、歧視、工作機會 許多亞裔遷回亞洲

疫情、歧視、工作機會 許多亞裔遷回亞洲