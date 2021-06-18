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中國甘肅發現「史前巨犀」新屬種化石 有4頭大象重

記者林汪靜／綜合報導
中美合作團隊於甘肅臨夏盆地發現巨犀的一個新屬種臨夏巨犀。（取材自澎湃新聞）
中美合作團隊於甘肅臨夏盆地發現巨犀的一個新屬種臨夏巨犀。（取材自澎湃新聞）

中國科學院古脊椎動物與古人類研究所鄧濤研究員領導的中美合作團隊，日前於甘肅臨夏盆地發現一具長度超過1公尺，並帶有下頜骨和環椎的完整頭骨，為巨犀的一個新屬種臨夏巨犀，17日發表於國際刊物「通訊：生物學」，臨夏巨犀體重相當與4頭非洲象總和，曾遷徙至青藏高原。

澎湃新聞報導，新屬種採自青藏高原東北緣甘肅臨夏盆地漸新世晚期2650萬年前的地層中，其伴生的動物群指示中國西北地區在當時具有廣泛的開闊疏林地帶。臨夏巨犀比巨犀屬的其他種更進步，其體型更大，更深的鼻切跡指示它有一個發達的軟鼻，更高大的枕髁顯示出對長頸之上更大頭骨的強力支撐。

巨犀是地球歷史上生存過的最大的陸地哺乳動物，體重可達24噸，相當於4頭最大非洲象的體重總和。巨犀的腿部很長，站立時的肩高5公尺，頭部可伸達7公尺的高度。巨犀的體型適合在疏林中生活，像長頸鹿一樣取食樹冠的葉片。除了在巴爾幹、安納托利亞和高加索發現的少數化石，巨犀主要生活在亞洲，尤其是中國、蒙古、哈薩克斯坦和巴基斯坦。

從始新世中期4200萬年前的始巨犀開始，巨犀演化出6個不同的屬，最終在中新世早期的2100萬年前絕滅，其中，巨犀屬是分布範圍最廣的巨犀，從東亞遠至東歐；發現於青藏高原西南緣的布格蒂巨犀具有豐富的記錄，但它孤立於歐亞大陸其他巨犀的獨特地理位置使其起源和進化長期模糊不清。

根據系統關係和時代脈絡，布格蒂巨犀在漸新世早期由黃河巨犀經亞洲巨犀演化而來，而在漸新世晚期，作為布格蒂巨犀的姐妹群，美麗巨犀發現於寧夏、新疆和中亞哈薩克，臨夏巨犀發現於甘肅。

臨夏巨犀的第二頸椎（樞椎）。（取材自澎湃新聞）
臨夏巨犀的第二頸椎（樞椎）。（取材自澎湃新聞）

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