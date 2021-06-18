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影／流沙停車場？他才剛停妥 車子一頭栽進地底下

編譯中心／綜合報導
印度一位男子才剛在停車場停好車，愛車卻一頭栽進地面之下。（影片截圖）
印度一位男子才剛在停車場停好車，愛車卻一頭栽進地面之下。（影片截圖）

有時工程偷工減料，雖然一時看不出差別，但時間久了以後，總有可能發生意外。最近印度就發生一起因為當年的工程不當，導致民眾愛車報銷的悲劇。

根據日本媒體「COURRiER」報導，印度一位男子有次拜訪朋友，將愛車停在孟買的一座停車場內。不料車子停妥之後，車子前頭卻像是被吞噬了一般，不斷往地面之中陷入。在失去重心之下，最後竟然整台車掉進一個凹坑，泡在一團泥漿中。

印度當地報導，這個坑洞原本應該是存在超過80年以上的一口井，照理來講應該早就用水泥填補完成了，研判可能是當時工程偷工減料，本來應該灌水泥掩埋的部分只完成一半，留下另一半的坑洞，加上近來豪雨不斷、水泥長年劣化等因素，才會造成這起意外。

網友看到影片，紛紛表示「井的開口都還在耶，連周圍那一圈都還在」、「這台車是被大地討厭了吧」、「原來這款車有潛入地底中的性能啊」、「最新型的停車方式：直立型停車法」、「這車跟泡水車一樣廢了吧」、「可能不知道天上哪位覺得這台車不應該在陸地上吧」。

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