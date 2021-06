影／流沙停車場？他才剛停妥 車子一頭栽進地底下

有時工程偷工減料,雖然一時看不出差別,但時間久了以後,總有可能發生意外。最近印度 就發生一起因為當年的工程不當,導致民眾愛車報銷的悲劇。

根據日本 媒體「COURRiER」報導,印度一位男子有次拜訪朋友,將愛車停在孟買的一座停車場內。不料車子停妥之後,車子前頭卻像是被吞噬了一般,不斷往地面之中陷入。在失去重心之下,最後竟然整台車掉進一個凹坑,泡在一團泥漿中。

Car swallowed completely by a sinkhole in residential complex in Mumbai.. Later discovered that it was a covered well under a parking lot! pic.twitter.com/nvLct0QqfU