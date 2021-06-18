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巴西女模「巨人症」身高207公分 老公站一起只到胸口

編譯中心 / 綜合報導
巴西女模Elisane Silva（右）因為荷爾蒙分泌過剩，竟長到207公分高，丈夫163公分，合照時身高相差一節。（取材自Instagram）
巴西女模Elisane Silva（右）因為荷爾蒙分泌過剩，竟長到207公分高，丈夫163公分，合照時身高相差一節。（取材自Instagram）

今年26歲的巴西女模特兒Elisane Silva，有著高達207公分的身高，就連在「高人輩出」的模特兒界也非常罕見。然而在過去，她曾因為這麼突出的身材而遭到霸凌。最近就有媒體介紹了她如何從往日陰霾中走出來的。

根據美國媒體「Cosmopolitan日文版」報導，Elisane家人身高都還在普通範圍，唯獨Elisane一個人長得特別高來看，顯然她的身材並非遺傳。Elisane在10歲左右，就來到175公分。Elisane因為成長期的劇痛，一度到醫院檢查，但是又因為需要長期觀察，必須支付龐大的醫藥費而中斷。

好在，這時有電視節目聽聞Elisane的事蹟，主動邀請她上節目演出，並願意幫她支付醫療費用。總算得以接受精密檢查的Elisane，這才發現自己是因為成長荷爾蒙分泌過剩，得了所謂的「巨人症」。而她也因為身高太高，遭到同學們的霸凌。身心受創的Elisane終於在17歲時受不了，決定中斷學業。

幸虧，Elisane在2011年，遇到了她未來的丈夫Francinaldo。Francinaldo雖然「只有」163公分，與Elisane站在一起時只到她胸口的高度而已，但他毫不介意這樣的身高差。Francinaldo的誠摯追求打動了Elisane，成為她重要的心靈支柱。兩人在2015年共結連理，生下一位兒子。

Elisane現在不只是位成功的模特兒，更是一位有著幸福家庭的妻子與母親。擺脫過去被霸凌陰霾的她，認為「不要讓那些惡意的言論影響到你的人生，那些人沒有審判你的資格。只要對自己忠誠，就能找到幸福的人生」。

霸凌 美國

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