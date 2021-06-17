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歐洲杯可樂連續劇 歐足聯跳腳：不准再移走贊助商飲料

編譯中心／綜合報導
亞爾莫連科大喊「贊助商快來聯繫我！」（影片截圖）
亞爾莫連科大喊「贊助商快來聯繫我！」（影片截圖）

葡萄牙超級球星「C羅」（Cristiano Ronaldo）在歐洲杯足球賽記者會移走可口可樂，引起模仿效應，盧卡庫（Romelu Lukaku）、洛卡特利（Manuel Locatelli）相繼移走贊助商飲料。搞笑的是，烏克蘭球員亞爾莫連科（Andrii Yarmolenko）反向操作，把可樂移回記者會桌前，稱「贊助商快找我」。

目前歐足聯已經告知各參賽球隊：不要再移走贊助商飲料，「因為贊助收入對這項賽事和整個歐洲足球都非常重要。」

亞爾莫連科在18日的記者會上把可樂與啤酒擺到中央：「我看C羅把瓶子移走了，而我要把可樂瓶和啤酒瓶一起放在桌子上，贊助商快來聯繫我」。

來源：WeShow Football

可口可樂是本屆歐洲杯的贊助商之一，賽前記者會按照往例會在桌上擺上兩瓶可樂。沒想到C羅在鏡頭前移走可樂，稱自己只喝水。

C羅此舉不但讓可口可樂股市暴跌40億美元，也引來了一些模仿與致敬效應，法國中場大將博格巴（Paul Pogba）在戰勝德國的賽後記者會中，同樣將桌上的贊助商、海尼根的無酒精啤酒移走。

義大利球星洛卡特利也在賽後記者會上，先是把礦泉水放到正中央，接著也把兩罐可樂給移走。比利時球星盧卡庫則在推特@可口可樂說：「聯繫我的經紀公司，我們能合作。」

可口可樂 C羅 足球

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