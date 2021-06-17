我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

最高法院「歐記健保」判決 在哪4大方面切身影響民眾？

幾周內新冠疫苗送往台灣？ 美亞太副助卿：希望更快

網路不穩狂問「聽得到嗎？」人資曝6大視訊面試NG情境

記者潘乃欣／台北報導
人資點出6項NG的視訊面試情況，包括頻問「聽得到嗎？」確認收訊、好友傳訊息干擾、搞錯鏡頭位置，另外是在家面試背景雜亂、衣著不正式，以及他人在面試期間入鏡。圖／ingimage
人資點出6項NG的視訊面試情況，包括頻問「聽得到嗎？」確認收訊、好友傳訊息干擾、搞錯鏡頭位置，另外是在家面試背景雜亂、衣著不正式，以及他人在面試期間入鏡。圖／ingimage

「聽得到我聲音嗎？」他在網路不穩的家中遠距面試，頻頻發問確認連線狀況，最後讓企業主管問不下去；她分享自己的電腦螢幕並簡報學經歷，偏偏好友狂傳LINE訊息來，惹得全場尷尬。

疫情下，許多徵才企業都邀請求職者遠距面試，你也碰過上述問題嗎？

1111人力銀行提供徵才企業遠距面試服務，公關總監陳尹柔彙整各家人資主管提出的面試問題，最常見的NG情境是軟、硬體設備出狀況，如網路不穩、麥克風或音響沒開，或者找不到鏡頭，以致從頭到尾都沒正眼看人，影響面試官觀感。

此外，有些面試者暴露房間髒亂、衣著不正式或直接穿睡衣上陣，甚至有家中小孩、小貓入鏡，都會遭企業主管扣分。

這些問題都有解，她和104公共事務部協理張雅惠都說，強烈建議求職者預先熟悉面試設備，比如了解視訊軟體的介面等，並自行錄影模擬面試實況。

張雅惠說，面試時的穿著、化妝應比照實體面試，並把房間打造成面試空間，建議坐在白牆前，燈光也不宜太暗，立求背景整齊，別讓面試官分神。若真有突發狀況，比如要簽收終於送達的宅配包裹，可在面試前預先告知人資人員，相信多數人都能體諒。

好的履歷表才能帶來遠距面試機會。張雅惠坦言，新鮮人最常見的毛病就是「履歷都一樣」，一稿多投，描述籠統，無法凸顯個人與應徵工作的關聯。

她建議寫履歷時應對準目標職缺開出的條件，比如一家公司要找品牌公關，應具備議題操作等技能，求職者就要以此出發，呈現與此相關的比賽、實習、社團經驗。

陳尹柔說，企業人資至多花2.5分鐘看一份履歷，求職者若沒呈現自身特色，也不了解公司的產品、理念，很快就被列入淘汰區。

職缺大減讓新鮮人惶恐，銘傳大學前程規畫處處長王智立建議在這段「就業冰河期」好好準備，按求職目標準備兩到三份內容不同的履歷，否則投再多也難錄取。宅在家期間多蒐集企業資訊、了解產業動向，並往自己的心裡走，好好思考自己適合什麼樣的工作，釐清目標再出動。

面試 就業 疫情

上一則

中醫體質調養緩解新冠疫苗副作用 醫師提供妙方

下一則

奶酒帶你玩／這些地方你去過沒？

延伸閱讀

NBA／基德婉拒執教拓荒者 傳將面試魔術主帥

NBA／基德婉拒執教拓荒者 傳將面試魔術主帥
18歲當星女郎 張柏芝試鏡抽菸擄獲周星馳

18歲當星女郎 張柏芝試鏡抽菸擄獲周星馳
陳肇新醫學博士談 如何成功申請醫學院

陳肇新醫學博士談 如何成功申請醫學院
拜登推移民新制 同性戀者、家暴可申請政治庇護

拜登推移民新制 同性戀者、家暴可申請政治庇護

熱門新聞

不少網友分享，疫情期間買過最後悔的物品為「口罩支架」。示意圖。（本報資料照片）

疫情中買過最後悔物品是什麼？網指3物：真的浪費錢

2021-06-13 20:30
密蘇里州一對情侶在密蘇里州買新房，沒想到壁櫥後面竟有一個巨大的密室。(取材自TikTok)

新屋牆壁後發現巨大密室 密州情侶：很划算

2021-06-13 04:30
印度神童阿南德預言，英國、以色列在6月20日後會發生大事。翻攝自Youtube「Conscience」

印度神童預言又成真了…英6月20日後發生「嚴重大事」

2021-06-15 09:02
美國一名男子日前下水捕龍蝦時，意外被一頭座頭鯨吞進嘴裡，大概30至40秒後才被吐出來，實在時驚險一瞬間。圖為座頭鯨示意圖。(美聯社)

驚險一瞬 麻州男被鯨魚吞進嘴裡 40秒後才被吐出來

2021-06-12 02:05
熊田曜子被丈夫反控出軌。（取材自Instagram）

日本G奶女星被夫施暴音檔流出 遭反控自慰器有小王體液

2021-06-10 04:10
英國女王伊麗莎白二世11日參加G7峰會招待會，與各國領導人合影，疫情之下，保持距離。(路透)

英女王與G7領袖社交距離「排排照」脫口一句話逗樂大家

2021-06-12 04:08

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
32歲植物人 遭性侵產子 1500萬元和解

32歲植物人 遭性侵產子 1500萬元和解
美俄峰會結束 普亭兩項宣布讓緊張關係現趨緩曙光?

美俄峰會結束 普亭兩項宣布讓緊張關係現趨緩曙光?
參眾兩院通過6月19日「6月節」為聯邦假日

參眾兩院通過6月19日「6月節」為聯邦假日

台灣長者接種AZ疫苗 2天11死

台灣長者接種AZ疫苗 2天11死
神舟12號載3太空人升空 3個月完成4任務

神舟12號載3太空人升空 3個月完成4任務