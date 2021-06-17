我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美54.8%成人 完全接種疫苗

拜登首會普亭 肢體專家：像優等生遇「校園惡霸」

防疫宅在家看3C導致眼睛乾痠澀？多吃這些食物可護眼

記者鄭維真／台南報導
營養師建議，多吃深色、橘紅色、橘黃色蔬果與富含維生素C的食物可延緩眼睛退化。圖／台南市立醫院提供
營養師建議，多吃深色、橘紅色、橘黃色蔬果與富含維生素C的食物可延緩眼睛退化。圖／台南市立醫院提供

防疫宅在家，無論線上課程或是上網、追劇，民眾使用3C產品的頻率大幅提升，導致眼睛乾澀、疲勞、眼壓升高，眼睛提前老化，甚至造成白內障和青光眼提早報到。台南市立醫院營養師鄭婉苓表示，除了限制每天3C產品的使用時間，讓眼睛適度休息外，也可多吃深色、橘紅色、橘黃色蔬果與富含維生素C的護眼食物，延緩眼睛退化。

鄭婉苓說，多吃菠菜、地瓜葉、芥藍菜等富含葉黃素的深綠色蔬菜，可以過濾藍光及紫外線，能保護水晶體和視網膜，有助延緩黃斑部退化，建議一天至少吃3份，每份約為一般飯碗半碗的量。另外，也要多攝取富含花青素的食物，如藍莓、葡萄，可增強眼睛感光物質「視紫質」的生成，有助於促進夜間的視力，增加視覺敏銳度。

如果眼睛常感到疲勞、酸澀或是乾眼症，鄭婉苓表示，缺乏維生素A、β胡蘿蔔素，易導致黏膜乾燥，可多補充橘黃色、橘紅色蔬果，如蛋黃、南瓜、地瓜、紅蘿蔔，有助預防眼睛乾澀、乾眼症或夜盲症。

另外，抗氧化食物能有效降低自由基生成，減緩自由基對水晶體氧化的傷害，維生素C是天然的抗氧化劑，可選擇富含維生素C的水果，如芭樂、草莓、奇異果等，每天吃2碗飯碗大小的水果量。含維生素E的堅果也可幫助抗氧化。

鄭婉苓提醒，除了控制3C產品使用時間，多攝取護眼食物之外，也要避免抽菸、喝酒的習慣，香菸含有尼古丁不利眼睛微血管循環，大量飲酒則會消耗體內維生素A，加重眼睛疲勞、乾澀的問題。目前白內障可手術替換人工水晶體，但視網膜黃斑部病變則是不可逆。

奇異 防疫

上一則

居家不崩潰 善用「長假」與「me time」

下一則

宋慧喬新戲上演相差11歲姐弟戀 狀態、膚況好到爆

延伸閱讀

5招就能改變居家氛圍 宅家防疫彷彿在度假

5招就能改變居家氛圍 宅家防疫彷彿在度假
紐約市府：打疫苗即可抽獎 每周抽10人送2500元

紐約市府：打疫苗即可抽獎 每周抽10人送2500元
專家：當初若買下東洋BNT3千萬劑 400多人免犧牲

專家：當初若買下東洋BNT3千萬劑 400多人免犧牲
張惠妹躍時代廣場挺女權 任Spotify華語區代表人物

張惠妹躍時代廣場挺女權 任Spotify華語區代表人物

熱門新聞

不少網友分享，疫情期間買過最後悔的物品為「口罩支架」。示意圖。（本報資料照片）

疫情中買過最後悔物品是什麼？網指3物：真的浪費錢

2021-06-13 20:30
密蘇里州一對情侶在密蘇里州買新房，沒想到壁櫥後面竟有一個巨大的密室。(取材自TikTok)

新屋牆壁後發現巨大密室 密州情侶：很划算

2021-06-13 04:30
熊田曜子被丈夫反控出軌。（取材自Instagram）

日本G奶女星被夫施暴音檔流出 遭反控自慰器有小王體液

2021-06-10 04:10
印度神童阿南德預言，英國、以色列在6月20日後會發生大事。翻攝自Youtube「Conscience」

印度神童預言又成真了…英6月20日後發生「嚴重大事」

2021-06-15 09:02
美國一名男子日前下水捕龍蝦時，意外被一頭座頭鯨吞進嘴裡，大概30至40秒後才被吐出來，實在時驚險一瞬間。圖為座頭鯨示意圖。(美聯社)

驚險一瞬 麻州男被鯨魚吞進嘴裡 40秒後才被吐出來

2021-06-12 02:05
馬里蘭州因為捕魚產業聞名，尤其螃蟹捕撈遠近馳名，「榮登」最臭州榜首。圖為馬州一家海產公司的員工把螃蟹和玉米送上裝卸站。(美聯社)

螃蟹害的？馬里蘭州全美最臭 加州「口臭」排第2

2021-06-09 21:53

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
參眾兩院通過6月19日「6月節」為聯邦假日

參眾兩院通過6月19日「6月節」為聯邦假日

美俄峰會結束 普亭兩項宣布讓緊張關係現趨緩曙光?

美俄峰會結束 普亭兩項宣布讓緊張關係現趨緩曙光?
球星C羅這一動作 可口可樂市值蒸發40億元

球星C羅這一動作 可口可樂市值蒸發40億元
32歲植物人 遭性侵產子 1500萬元和解

32歲植物人 遭性侵產子 1500萬元和解
台灣長者接種AZ疫苗 2天11死

台灣長者接種AZ疫苗 2天11死