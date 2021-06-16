歐國盃德法大戰開踢前 「綠色和平」成員空降鬧場

2020年歐洲國家盃正準備上演F組的法國出戰德國時，卻發生一名打算趁機乘滑翔翼抗議的氣遷分子因「技術困難」迫降場中。歐洲足球總會（UEFA）批評此舉魯莽又危險，「執法當局將採取必要行動」。路透

2020年歐洲國家盃（Euro 2020）15日正準備上演F組的法國出戰德國 時，卻發生一名打算趁機乘滑翔翼抗議的氣遷分子因「技術困難」迫降場中，還造成多人受傷與送醫治療。歐洲足球 總會（UEFA）批評此舉魯莽又危險，「執法當局將採取必要行動」。

從推特流傳的現場畫面可見，一名男子駕著寫有「趕走石油 綠色和平」標語的亮黃色滑翔翼，先以陡峭的角度飛入體育場，接著就因撞上電視轉播用纜線而狀似失控。隨後可見碎片掉到場內外，抗議人士則努力避開撞進觀眾席，最後重重地落在球場內的其中一側球門附近，在場球迷則是噓聲四起。

Sky News與BBC報導，德國隊選手呂迪格（Antonio Rüdiger）與戈森斯（Robin Gosens）率先跑去檢查男子的狀況，保安人員也很快趕到，護送男子離開足球場到場邊接受治療。

據指球賽準時開踢、沒有延誤，但至少一人在抗議分子著陸前就狀似受傷，另一名據信因此事負傷的攝影師則自行走去接受治療。綠色和平德國分部稍後坦承此事出自他們，聲稱原始計畫是飛越體育場，藉此鼓勵主要贊助商之一的福斯汽車「為保護氣候做出更多貢獻」。根據聲明，綠色和平德國分部向傷者致歉，也將支持一切調查行動。