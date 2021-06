歐國盃德法大戰開踢前 「綠色和平」成員空降鬧場

2020年歐洲國家盃(Euro 2020)15日正準備上演F組的法國出戰德國 時,卻發生一名打算趁機乘滑翔翼抗議的氣遷分子因「技術困難」迫降場中,還造成多人受傷與送醫治療。歐洲足球 總會(UEFA)批評此舉魯莽又危險,「執法當局將採取必要行動」。

Greenpeace protestor landing in the stadium ahead of Kick-off. [@MaxMerrill_] #EURO2020



