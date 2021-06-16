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疫情導致負面情緒多 心理師：透過正念練習來面對

記者胡蓬生／苗栗報導
疫情造成許多負面情緒，衛生福利部苗栗醫院心理師呼籲大家可透過正念練習來面對不愉快的情緒。本報資料照片
疫情造成許多負面情緒，衛生福利部苗栗醫院心理師呼籲大家可透過正念練習來面對不愉快的情緒。本報資料照片

近一個月來台灣疫情嚴峻，不少人出現過多的焦慮、憤怒、害怕、擔憂等情緒，衛生福利部苗栗醫院心理師呼籲大家，可透過正念練習來面對不愉快的情緒，將注意力刻意放在當下，採用不評價的方式如實看待事物，以維持身心平衡與健康。

苗栗醫院指出，近期台灣新冠肺炎疫情嚴峻，每天打開電視新聞或用手機都會遭受許多與疫情相關的訊息轟炸，加上學校停課、上班採分流、父母需請防疫照顧假在家照顧小孩，很多行業都受到疫情衝擊，民眾日常生活、行動受限，還有疫苗短缺、假新聞充斥等問題影響，不少人出現過多的焦慮、憤怒、害怕、擔憂等情緒，也有一些不戴口罩、隱瞞病情到處跑、攻擊醫療及警務人員等脫序行為出現。

苗栗醫院心理師余錦星指出，從心理學角度來看，疫情雖是導致心理苦感的所在，但一心想除去這不愉快感受的企圖，或以不適當行為因應，反而會加深我們對苦的感受。當境遇產生負向感受(-1) +負向想法(-1) +負向行為(-1)，就形成3倍的負向效果，如採正確理解及適當方式回應，就能打破這樣的惡性循環。

余錦星表示，大家可透過正念練習來面對不愉快情緒，當有負面情緒發生時，刻意將注意力帶到當下的情緒經驗及身體感受，採溫柔、和善的方式觀看自己內在身心變化，保持與這種經驗的連結，不要刻意想改變或批判它，讓它「如其所是」地存在一段時間，然後簡短將其命名，例如這是焦慮，這是害怕，這是過度擔憂等。

之後將專注力轉到呼吸上，去感受呼吸時空氣進出鼻孔的感覺，吸氣時涼涼的，吐氣時暖暖的，並想像帶有正向能量光的氣體被吸入到全身，吐氣時把身體內的焦慮、害怕、擔憂不適情緒感受完全的釋放出去，堅持專注持續一段時間，直到自己感覺到輕鬆、平靜時，再選擇有利現在疫清生活的方式去行動。

他表示，除一般宣導的減少外出、保持社交距離、避免群聚、戴好口罩、勤洗手，正確做好防疫外，也要有限制的觀看疫情訊息，找到適合自己的紓壓方法，透過通訊產品維持適當的人際互動、充足睡眠、均衡飲食、作息正常，加上適度運動來調解自己的身心壓力，也可利用這段時間完成一些過去想做的事，如追劇、看本好書、打掃家裡等。雖然正念練習並不會消除生活所有的痛苦和壓力，但它能協助用更寬容、更仁慈、更悲憫的方式來回應自己和周遭的人，有助身心健康和免疫力提升。

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