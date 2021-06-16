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台新冠增18死、本土確診167例 陳時中：雙北穩定

沒運動肌力降 老翁竟在浴室跌傷 專家提供5招治本

記者黃惠群／台北報導
國民健康署提供「長者居家坐站運動5招式」。圖／國健署提供
國民健康署提供「長者居家坐站運動5招式」。圖／國健署提供

居家防疫不忘訓練肌力，避免長者跌倒後生活不便，難以恢復往日健康。一名80多歲老先生平日都會去公園散步，但本土疫情爆發後，他不僅少出門，在家也沒做運動，而不慎於浴室跌倒、撞擊大腿，導致肌肉挫傷，令他直呼「痛到不能動」，僅能坐輪椅，連出門都有困難。國民健康署16日提供「長者居家坐站運動5招式」，每次動作維持3至5秒，重複做10至12次，各組動作做3組，可協助長者居家訓練肌力、平衡感。

新北市立土城醫院復健科主治醫師陳渝仁指出，許多長者平時會在公園散步、出外打拳運動，但防疫期間難以外出活動，在家大多也不會運動，肌力恐大幅下降，常常一個不穩，便不小心跌傷。

「跌倒後常常惡性循環」，陳渝仁說，長者跌傷後心生恐懼、身體不適，更不敢移動，導致整體肌力再度下滑，除了能再次跌倒，長期以往，恐導致慢性「腰痠背痛」的症狀。

為避免長者跌傷後引發一連串健康問題，陳渝仁建議，長者在家平地走路、上下走樓梯均有助於維持肌力；國民健康署則提供「長者居家坐站運動5招式」。

國健署社區健康組組長羅素英並提醒，每次動作維持3至5秒，重複做10至12次，各組動作可做3組，過程中若感疲憊，可隨時坐下休息，千萬不要勉強；運動時可在身後放張穩固的椅子，並站在扶手旁，讓自己可隨時抓握，以策安全。

第1招：原地踏步

雙腳左右輪流踏步，以踩踏作為運動暖身，可維持基礎肌耐力及心肺耐力。

第2招：深蹲如廁

雙腳打開與肩同寬，背部維持打直，屁股角度不可過度前移，蹲下時眼睛直視前方，背部不要前傾，可訓練雙腳肌力、肌耐力和身體平衡。

陳渝仁建議，若要提升安全度，可以靠著牆做，但大腿需出力，才算有運動到。

第3招：爬梯雙腿要提高

先抬起同一側上下肢，而另一側手腳要站穩扶好，兩側輪流進行，可訓練雙腳肌力、肌耐力和身體平衡。

第4招：踮腳站立練平衡

雙手扶好椅背，踮起腳尖練習站立，略微抬高腳跟，重心放在腳趾，背部維持打直，可訓練小腿肌力以及身體平衡。

第5招：弓箭跨步練腿力

右腳向前跨步，重心放在右前腿，背部維持打直，雙腳屈膝呈90度彎曲，再換邊進行動作，可訓練雙腳肌力、肌耐力和身體平衡。

國民健康署署長吳昭軍說，長者在家可穿合腳的平底鞋或赤腳，慢慢訓練下肢肌力、腳趾對地面抓地力，或是身體移動所需的平衡力，並依自身健康狀況，逐步增加運動次數及時長；注意運動空間通風、出汗後保暖及適時補充水分。

防疫 疫情 肌肉

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