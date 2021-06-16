「我喝水」C羅一個動作 可口可樂市值驟減40億美元

C羅（右）在出席記者會時，將擺在面前的兩瓶可口可樂移走（紅圈）。據報可口可樂公司股價幾乎立刻下跌，市值直接蒸發40億美元。(路透)

2020年歐洲杯15日上演F組的葡萄牙出戰匈牙利，葡國當家球星C羅 （Cristiano Ronaldo）在出席記者會時，將擺在面前的兩瓶可口可樂 移走，導致可口可樂公司股價 幾乎立刻下跌，市值更直接蒸發40億美元。

衛報報導，身為葡萄牙隊長的C羅是知名的健身狂。根據現場畫面，一臉嚴肅的C羅帶著一個小寶特瓶現身記者會，一邊準備坐到椅子上，一邊望向放在斜前方的兩瓶可口可樂。隨後，C羅先靠向麥克風，接著伸就手把兩瓶可口可樂移到攝影機鏡頭拍不到的桌面，再舉起裝著白開水的寶特瓶，用葡萄牙語喊出「喝水！」（Agua!）。

可口可樂是2020年歐洲杯官方贊助商之一，但C羅一表態拒絕同框，公司股價幾乎馬上下跌1.6%，市值則從2420億美元掉到2380億美元，整整下跌40億美元。

據報歐洲杯一位發言人表示，當選手抵達記者會場時，都會提供水、可口可樂與無糖可口可樂（Coca-Cola Zero Sugar）。可口可樂公司透過聲明指出，每個人都有權利選擇他們偏愛的飲料，又指每個人都有不同的「口味與需求」。