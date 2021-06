「我喝水」C羅一個動作 可口可樂市值驟減40億美元

2020年歐洲杯15日上演F組的葡萄牙出戰匈牙利,葡國當家球星C羅 (Cristiano Ronaldo)在出席記者會時,將擺在面前的兩瓶可口可樂 移走,導致可口可樂公司股價 幾乎立刻下跌,市值更直接蒸發40億美元。

衛報報導,身為葡萄牙隊長的C羅是知名的健身狂。根據現場畫面,一臉嚴肅的C羅帶著一個小寶特瓶現身記者會,一邊準備坐到椅子上,一邊望向放在斜前方的兩瓶可口可樂。隨後,C羅先靠向麥克風,接著伸就手把兩瓶可口可樂移到攝影機鏡頭拍不到的桌面,再舉起裝著白開水的寶特瓶,用葡萄牙語喊出「喝水!」(Agua!)。

可口可樂是2020年歐洲杯官方贊助商之一,但C羅一表態拒絕同框,公司股價幾乎馬上下跌1.6%,市值則從2420億美元掉到2380億美元,整整下跌40億美元。

據報歐洲杯一位發言人表示,當選手抵達記者會場時,都會提供水、可口可樂與無糖可口可樂(Coca-Cola Zero Sugar)。可口可樂公司透過聲明指出,每個人都有權利選擇他們偏愛的飲料,又指每個人都有不同的「口味與需求」。

