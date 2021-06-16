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「聽他講話像喝一杯溫牛奶」84歲爺爺療癒千萬人

編譯中心/ 綜合報導
英國農夫巴特勒先前從不知YouTube、網路為何物。(影片截圖)
英國農夫巴特勒先前從不知YouTube、網路為何物。(影片截圖)

去年新冠肺炎流行高峰時，84歲的YouTuber巴特勒（John Butler）幫助許多人度過焦慮，而這一切是巴特勒始料未及的結果。

英國農夫巴特勒先前從不知YouTube、網路為何物。他在去年5月因緣際會接受自主性感官經絡反應（ASMR，透過特殊聲音，讓聽眾感官產生刺激、酥麻的感覺）社群線上訪問，突然受到網友高度關注，吸引超過900萬瀏覽人次。

來源：Pure Unintentional ASMR

影片下方有人封他為「地表上最接近絕地大師（Jedi Master，《星際大戰》裡光明武士團體裡武術、功力位於頂點者）的人」，還有網友說：「希望他為我念床邊故事。」、「他的聲音就像一杯溫牛奶。」

巴特勒受寵若驚表示：「我不是很了解ASMR，對我來說跟冥想很類似。如果我的聲音傳遞寧靜感，那就要感謝上天賜予。我也不知道是怎麼發生的。」

英國廣播公司BBC報導，巴特勒終其一生都在冥想，他現在在個人頻道分享自己的生命哲學，觀看次數已超過1300萬。奧地利網友瓦沙（Giovanni Walthart）認為巴特勒的聲音「難以言述」，並說如果能親自見到巴特勒想給他一個擁抱。美國網友絲托克（Angela Stork）提到巴特勒的話都含有讓她深思的寓意，讓她度過艱難的疫情

英國網友布雪（Jasmine Butcher）則稱巴特勒的影片讓疫情期間身心飽受桎梏的人們「獲得自由」，並讚巴特勒擁有帶給人們「平靜」的天賦。

巴特勒說網友的回饋讓他感動落淚，透露自己大半人生都覺得跟世界格格不入、且大多數人都對他興趣缺缺，很開心現在能跟人們分享他所愛的事物。

英國 疫情 YouTube

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