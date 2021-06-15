我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

高端疫苗向台食藥署申請EUA 積極尋找3期合作國家

石正麗接受「紐時」採訪 否認武漢實驗室外洩病毒

印度神童預言又成真了…英6月20日後發生「嚴重大事」

聯合新聞網 / 綜合報導
印度神童阿南德預言，英國、以色列在6月20日後會發生大事。翻攝自Youtube「Conscience」
印度神童阿南德預言，英國、以色列在6月20日後會發生大事。翻攝自Youtube「Conscience」

印度神童阿南德過去準確預言新冠肺炎疫情爆發，獲得外界高度關注。他曾指出，大規模接種疫苗的以色列和英國在6月20日後會發生「嚴重大事」，沒想到近日預言應驗了，由於英國Delta變異株確診率大幅提升，釀成新一波疫情流行，英國當局也宣布解封日期延一個月至7月19日。

印度神童阿南德數次表示，接種疫苗不是減緩疫情的唯一解方，並列舉目前世界上打疫苗率高的前幾名國家，像是智利、塞席爾，迄今疫情還持續爆發，他在影片中更點名以色列、英國在6月20日後會發生「嚴重大事」，就算施打疫苗，疫情也將面臨嚴峻挑戰。

影片來源：YouTube

未料近日預言竟成真了，英國這幾周確診病例暴增，罪魁禍首就是來自印度的Delta變異株，目前已成為英國主要流行病毒。當地衛生官員表示，Delta變異株的感染性比先前變異株高於60％，恐引爆第三波疫情高峰。英國當局也緊急宣布原訂6月21日的解封日，延期一個月到7月19日。

此消息一出，讓不少網友認為阿南德的預言又成真了。事實上，阿南德就數次質疑疫苗成分，並認為製造過程會傷害神聖的牛隻，對於信仰印度教的他來說，疫苗會帶來許多業障問題，他更推崇用傳統占星術和古老養生法「阿育吠陀」來趨緩疫情，他認為此方能提升免疫力，至少比疫苗更健康。

就算英國大規模接種疫苗，阿南德也認為疫情無法得到解套。路透
就算英國大規模接種疫苗，阿南德也認為疫情無法得到解套。路透

疫情 疫苗 英國

上一則

久坐8小時以上 沒運動小心憂鬱焦慮找上門

延伸閱讀

Delta變異病毒株症狀像重感冒：頭痛、喉嚨痛、流鼻涕

Delta變異病毒株症狀像重感冒：頭痛、喉嚨痛、流鼻涕
研究：Delta變種住院率倍增 但疫苗仍有效

研究：Delta變種住院率倍增 但疫苗仍有效
日外相宣布援助越南100萬劑疫苗 考慮追加給台灣疫苗

日外相宣布援助越南100萬劑疫苗 考慮追加給台灣疫苗
歐盟藥品管理局長：政府要有不同疫苗組合 對抗新冠

歐盟藥品管理局長：政府要有不同疫苗組合 對抗新冠

熱門新聞

無人機拍下野象群睡覺休息畫面。（取材自微博）

你看過大象睡覺嗎？雲南野象群暫停遷移 三五成群躺平

2021-06-07 23:18
不少網友分享，疫情期間買過最後悔的物品為「口罩支架」。示意圖。（本報資料照片）

疫情中買過最後悔物品是什麼？網指3物：真的浪費錢

2021-06-13 20:30
密蘇里州一對情侶在密蘇里州買新房，沒想到壁櫥後面竟有一個巨大的密室。(取材自TikTok)

新屋牆壁後發現巨大密室 密州情侶：很划算

2021-06-13 04:30
熊田曜子被丈夫反控出軌。（取材自Instagram）

日本G奶女星被夫施暴音檔流出 遭反控自慰器有小王體液

2021-06-10 04:10
每日1顆蛋，提升免疫力。圖／ingimage

每日1蛋增加免疫力 董氏基金會：保存雞蛋注意5原則

2021-06-09 07:47
美國一名男子日前下水捕龍蝦時，意外被一頭座頭鯨吞進嘴裡，大概30至40秒後才被吐出來，實在時驚險一瞬間。圖為座頭鯨示意圖。(美聯社)

驚險一瞬 麻州男被鯨魚吞進嘴裡 40秒後才被吐出來

2021-06-12 02:05

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
美新冠死亡數破60萬 占全球15% 八州確診增加

美新冠死亡數破60萬 占全球15% 八州確診增加
耶魯華生命案／警公布百頁證據 指潘勤軒為兇嫌

耶魯華生命案／警公布百頁證據 指潘勤軒為兇嫌
明後年歐美疫苗訂單已爆量 台灣還要當幾年疫苗孤兒？

明後年歐美疫苗訂單已爆量 台灣還要當幾年疫苗孤兒？
打2劑輝瑞或AZ疫苗能抗變種 預防住院率達96％

打2劑輝瑞或AZ疫苗能抗變種 預防住院率達96％
2萬炒到2000萬 中國第一股民「楊百萬」辭世

2萬炒到2000萬 中國第一股民「楊百萬」辭世