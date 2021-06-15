印度神童預言又成真了…英6月20日後發生「嚴重大事」

印度神童阿南德預言，英國、以色列在6月20日後會發生大事。翻攝自Youtube「Conscience」

印度神童阿南德過去準確預言新冠肺炎疫情 爆發，獲得外界高度關注。他曾指出，大規模接種疫苗 的以色列和英國 在6月20日後會發生「嚴重大事」，沒想到近日預言應驗了，由於英國Delta變異株確診率大幅提升，釀成新一波疫情流行，英國當局也宣布解封日期延一個月至7月19日。

印度神童阿南德數次表示，接種疫苗不是減緩疫情的唯一解方，並列舉目前世界上打疫苗率高的前幾名國家，像是智利、塞席爾，迄今疫情還持續爆發，他在影片中更點名以色列、英國在6月20日後會發生「嚴重大事」，就算施打疫苗，疫情也將面臨嚴峻挑戰。

影片來源：YouTube

未料近日預言竟成真了，英國這幾周確診病例暴增，罪魁禍首就是來自印度的Delta變異株，目前已成為英國主要流行病毒。當地衛生官員表示，Delta變異株的感染性比先前變異株高於60％，恐引爆第三波疫情高峰。英國當局也緊急宣布原訂6月21日的解封日，延期一個月到7月19日。

此消息一出，讓不少網友認為阿南德的預言又成真了。事實上，阿南德就數次質疑疫苗成分，並認為製造過程會傷害神聖的牛隻，對於信仰印度教的他來說，疫苗會帶來許多業障問題，他更推崇用傳統占星術和古老養生法「阿育吠陀」來趨緩疫情，他認為此方能提升免疫力，至少比疫苗更健康。