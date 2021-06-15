只因擔心父母反對婚事 男子將女友窩藏臥房十年
印度喀拉拉邦帕拉克卡德縣（Palakkad）日前發生一樁奇聞，一名穆斯林男子擔心父母絕不允許他迎娶信奉印度教的女朋友，竟把女方藏在自己的臥房長達10年之久，直到最近才因兩人真正私奔而東窗事發。
泰晤士報與印度時報報導，這位穆斯林男子是34歲的拉赫曼（Rahman），10年前跟現年28歲的鄰居薩吉塔（Sajitha）偷偷墜入愛河。因為擔心雙方父母不允許兩人結婚，薩吉塔託辭探訪住在附近的親戚後離家出走，當天就被拉赫曼偷偷帶進自己的臥房。
薩吉塔「失蹤」後，父母也曾向警方報案，但調查沒有任何進展，家人與村民都以為她可能死了。這對情侶原本計劃租下一間只屬於他們自己的房間，卻因為從來沒能存到足夠的錢，導致拉赫曼窩藏薩吉塔的時間從幾個月變成好幾年。
報導稱，拉赫曼沒讓自己的父母或手足知道臥房裡面還有一個人，平常就在房內吃喝與調高電視音量。當他上班時，還會讓臥室房門自動鎖上。拉赫曼的家人看著他的舉止開始變得怪異，也知道事情不大對勁，但僅只懷疑拉赫曼精神出問題，選擇什麼都不說。薩吉塔則趁著晚上溜出來上廁所，也會爬出窗外伸展雙腿。
拉赫曼與薩吉塔數周前終於離開臥房與不告而別後，拉赫曼的父母才通報兒子失蹤。根據報導，這對情侶後來被男方親人發現住在臨村的公寓裡，兩人擔心被拆散也獲得證明是毫無來由。薩吉塔的父親告訴記者，「她還活著讓我太高興了，我們永遠不會反對他們的婚事」。
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