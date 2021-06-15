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只因擔心父母反對婚事 男子將女友窩藏臥房十年

編譯周辰陽／即時報導
印度喀拉拉邦帕拉克卡德縣日前發生一樁奇聞，穆斯林男子拉赫曼擔心父母絕不允許他迎娶信奉印度教的女朋友薩吉塔，竟把薩吉塔藏在自家臥房長達10年之久，直到最近才因兩人真正私奔而東窗事發。取材自Indiatimes.com
印度喀拉拉邦帕拉克卡德縣日前發生一樁奇聞，穆斯林男子拉赫曼擔心父母絕不允許他迎娶信奉印度教的女朋友薩吉塔，竟把薩吉塔藏在自家臥房長達10年之久，直到最近才因兩人真正私奔而東窗事發。取材自Indiatimes.com

印度喀拉拉邦帕拉克卡德縣（Palakkad）日前發生一樁奇聞，一名穆斯林男子擔心父母絕不允許他迎娶信奉印度教的女朋友，竟把女方藏在自己的臥房長達10年之久，直到最近才因兩人真正私奔而東窗事發。

泰晤士報與印度時報報導，這位穆斯林男子是34歲的拉赫曼（Rahman），10年前跟現年28歲的鄰居薩吉塔（Sajitha）偷偷墜入愛河。因為擔心雙方父母不允許兩人結婚，薩吉塔託辭探訪住在附近的親戚後離家出走，當天就被拉赫曼偷偷帶進自己的臥房。

薩吉塔「失蹤」後，父母也曾向警方報案，但調查沒有任何進展，家人與村民都以為她可能死了。這對情侶原本計劃租下一間只屬於他們自己的房間，卻因為從來沒能存到足夠的錢，導致拉赫曼窩藏薩吉塔的時間從幾個月變成好幾年。

報導稱，拉赫曼沒讓自己的父母或手足知道臥房裡面還有一個人，平常就在房內吃喝與調高電視音量。當他上班時，還會讓臥室房門自動鎖上。拉赫曼的家人看著他的舉止開始變得怪異，也知道事情不大對勁，但僅只懷疑拉赫曼精神出問題，選擇什麼都不說。薩吉塔則趁著晚上溜出來上廁所，也會爬出窗外伸展雙腿。

拉赫曼與薩吉塔數周前終於離開臥房與不告而別後，拉赫曼的父母才通報兒子失蹤。根據報導，這對情侶後來被男方親人發現住在臨村的公寓裡，兩人擔心被拆散也獲得證明是毫無來由。薩吉塔的父親告訴記者，「她還活著讓我太高興了，我們永遠不會反對他們的婚事」。

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