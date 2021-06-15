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黛妃、梅根婆媳同命 都無法從女王得到同情？

記者蘇詠智／綜合報導
伊莉莎白二世女王自己不喜歡透露內心感情，也不鼓勵王室其他人掏心挖肺。(路透資料照片)
伊莉莎白二世女王自己不喜歡透露內心感情，也不鼓勵王室其他人掏心挖肺。(路透資料照片)

英國伊莉莎白二世女王雖然備受國民愛戴，但要做她的媳婦，顯然不那麼容易，特別是如果自己不能面對一切、找到調適之道，休想從她那兒得到太多的同情，因為她向來不愛談論內心深處的感覺，也不喜歡王室其他人公開講心裡話。

根據寫了女王專書的王室專家馬修丹尼森的看法，無緣見面卻先後引發王室震動的黛安娜、梅根婆媳，都試圖從女王那兒得到她根本不會給、她們也得不到的東西。黛安娜和梅根都曾經在公開的電視訪問中坦白自己在看似童話般的王室婚姻裡真正的感覺，讓王室人員感到被攻擊。

黛安娜與查里婚姻不幸福，在英王室內也沒太多機會吐苦水。(路透資料照片)
黛安娜與查里婚姻不幸福，在英王室內也沒太多機會吐苦水。(路透資料照片)

其實可能只是因為女王自己習慣避談內心真實感受，也不樂見王室其他人掏心挖肺， 以至於讓黛安娜與梅根感到無法和她產生情感連結，終於覺得需要公開的管道來抒發，反而更增加王室和女王的反感，造成惡性循環。

馬修丹尼森透露，黛安娜生前曾與女王找了很多機會碰面、試圖溝通，女王卻覺得她只是一再老調重彈，讓黛安娜清楚女王的個性，反而心裡對女王產生很大的隔閡。丹尼森不知道梅根是否從黛安娜身上得到教訓，因為黛安娜畢竟很年輕、尚涉世未深就嫁到王室，梅根在和哈利王子結婚之前已經是個獨立自主的女性，但還是和黛安娜一樣，對女王期待的她永遠不會讓她們滿足。

不過哈利和梅根近來幾番公開揭發王室內部問題的訪談，終於要衝撞到女王的底限，她可能將不再堅持壓抑內心的感受，決心放手讓王室人員幫助她，以後她若覺得哈利與梅根的言論以及相關報導，若非百分之百的符合實情，她會交由王室人員公開澄清、打臉，不再讓哈利與梅根暢所欲言。

哈利和梅根不介意公開內心真正感受，卻一再觸怒英國王室。(路透資料照片)
哈利和梅根不介意公開內心真正感受，卻一再觸怒英國王室。(路透資料照片)

梅根 哈利 英國

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