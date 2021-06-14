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台「鮭魚改名之亂」成益智問題 答案讓德國參賽者傻眼

編譯張君堯／即綜合報導
「壽司郎」3月間推出優惠活動，意外掀起「鮭魚之亂」，不料此事近期引發國際關注，有德國益智節目將此事件列為題目，詢問參賽者「為了吃免費的壽司，台灣人做了什麼事」，結果參賽者得知正確答案後還不可置信地笑出來。(取材自推特)
「壽司郎」3月間推出優惠活動，意外掀起「鮭魚之亂」，不料此事近期引發國際關注，有德國益智節目將此事件列為題目，詢問參賽者「為了吃免費的壽司，台灣人做了什麼事」，結果參賽者得知正確答案後還不可置信地笑出來。(取材自推特)

知名連鎖壽司業者「壽司郎」3月間在台灣推出優惠活動，當時意外掀起台灣民眾「鮭魚改名之亂」，不料此事件近期又引發國際關注，有德國益智節目將此事件列為題目，詢問參賽者「為了吃免費的壽司吃到飽，台灣人做了什麼事」，結果參賽者不僅答錯，在得知正確答案後還不可置信地笑出來。

德國益智節目「Wer weiß denn sowas？」（誰知道這種事？）本月9日播出的內容中，喜劇演員史崔特 （Torsten Sträter）和努爾（Dieter Nuhr）共同答題，其中被問到「為了吃免費的吃到飽壽司，台灣發生了什麼事？」時，選項有：A「數以千計的人為此去刺青」、B「多人在米池比賽游泳」、C「多人將姓名改為鮭魚」。

➤➤➤為吃免費壽司 百人改名「鮭魚」戶政人員傻眼

2人在思考片刻後，決定選擇選項B「多人在米池比賽游泳」，結果正確答案一揭曉，才發現答案是C「多人將姓名改為鮭魚」，對此2人先是感到一陣錯愕，接著便開始放聲大笑，簡直不敢相信聽到的答案。

影片傳出後引起不少網友討論，相較台灣改名限制較寬鬆，德國改名字並非易事，必須送交到地方政府核准，每次改名都需要付費，難怪德國益智節目參賽者猜不出台灣「鮭魚之亂」的正確解答。

台灣 德國 游泳

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