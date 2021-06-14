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逾期52年才還書 印州女捐款給圖書館：別生我的氣

編譯張君堯／即時報導
美國印地安納州一座公共圖書館最近收到一位女讀者歸還的書籍，驚訝的是逾期時間已有52年之久，而借閱這本書的女子也早從少女變成老婦，有趣的是她除了附上紙條致歉外，還捐了一張支票給圖書館、希望能彌補部分損失。(取材自館方臉書)
美國印地安納州一座公共圖書館最近收到一位女讀者歸還的書籍，驚訝的是逾期時間已有52年之久，而借閱這本書的女子也早從少女變成老婦，有趣的是她除了附上紙條致歉外，還捐了一張支票給圖書館、希望能彌補部分損失。(取材自館方臉書)

印第安納州（State of Indiana）一座公共圖書館最近收到一位女讀者歸還的書籍，驚訝的是逾期時間已有52年之久，而借閱這本書的女子也早從少女變成老婦，有趣的是她除了附上紙條致歉外，還捐了一張支票給圖書館、希望能彌補部分損失。

 《科科莫論壇報》（Kokomo Tribune）報導，這位名叫費思富爾（Melanie Faithful）的女子多年前從科科莫霍華德縣公共圖書館（Kokomo-Howard County Public Library）借了一本《小紳士》（Little Men），當年她只有11歲。《小紳士》是美國作家奧爾柯特（Louisa May Alcott）的作品，也是其代表作《小婦人》（Little Women）的續集。

現年63歲的費思富爾原本應該在1969年7月31日歸還這本《小紳士》，但她因為喜愛這個故事而一直將它留在身邊，而且在多次搬家時帶著它遷移。如今在借閱52年後，定居在新墨西哥州聖塔菲（Santa Fe）的費思富爾決定還書，她最終在4月將該書寄給科科莫霍華德縣公共圖書館。

該圖書館除了在臉書上分享這本書的照片外，還可以從照片看到這本書上有到期日「1969年7月31日」的戳記，除了這本書之外，費思富爾也附上一張道歉紙條和一張作為捐款的支票。費思富爾告訴《科科莫論壇報》說，如果算上利息的話，這些錢可能無法涵蓋所有費用，但也許能讓館方「不生她的氣」。

不過，科科莫霍華德縣公共圖書館行銷主任菲普斯（Lisa Fipps）表示，該圖書館現在不會對借閱兒童和青少年書籍但逾期歸還的讀者處以罰款，即便以1969年的標準來看，費思富爾所面臨的罰款也不會超過5美元。菲普斯更指出「圖書館甚至沒有將這本書登錄為遺失，很可能是因為多年來該館的書籍目錄有所變更」。

菲普斯還說館方有時候仍會收到逾期數年的書籍，但像費思富爾這樣逾期52年的案例是她「第一次遇到」。

圖書館 支票 新墨西哥州

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