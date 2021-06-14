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球鞋史傳奇標起來！NBA球星、喬丹著用款完整收藏

記者孫曼／即時報導
佳士得將於6月22日起至30日止舉辦「Original Air起飛：Air Jordan球鞋的進化與影響」網路專場拍賣。圖／佳士得提供
佳士得將於6月22日起至30日止舉辦「Original Air起飛：Air Jordan球鞋的進化與影響」網路專場拍賣。圖／佳士得提供

繼去年八月「Original Air：麥可喬丹比賽籃球鞋及珍罕專屬球鞋」線上拍賣創下佳績，佳士得（Christie's）與潮流平台Stadium Goods再度合作，第二部分「Original Air起飛：Air Jordan球鞋的進化與影響」（Original Air Takes Flight：The Evolution and Influence of Air Jordan Sneakers）網路專場拍賣將於6月22日起至30日止開放網路競標，並自即日起於佳士得官網開放鑒賞，佳士得紐約總部舉辦實體預展至6月30日止。

佳士得將於6月22日起至30日止舉辦「Original Air起飛：Air Jo...
佳士得將於6月22日起至30日止舉辦「Original Air起飛：Air Jordan球鞋的進化與影響」網路專場拍賣。圖／佳士得提供
Nike Eminem X Air Jordan 4 「Encore」限定款，估...
Nike Eminem X Air Jordan 4 「Encore」限定款，估價42,000美元起。圖／佳士得提供

麥可喬丹無疑是世界上最傳奇的運動員之一，不僅在體壇、對球鞋的設計也有深刻的影響。此次上拍的90雙球鞋，包括球賽時曾穿著過的鞋款、早期開發Air Jordan時未曝光的樣鞋、喬丹隊友及對手穿著過的鞋履，完整紀錄喬丹歷史性的影響力。

佳士得將於6月22日起至30日止舉辦「Original Air起飛：Air Jo...
佳士得將於6月22日起至30日止舉辦「Original Air起飛：Air Jordan球鞋的進化與影響」網路專場拍賣。圖／佳士得提供
Nike Zoom Kobe 1 Proto 「Undefeated」，2018...
Nike Zoom Kobe 1 Proto 「Undefeated」，2018年Kobe Byrant Player Exclusive，估價6,000美元起。圖／佳士得提供

焦點拍品包括多雙1985年原始的Air Jordan 1，例如罕見的低筒Air Jordan 1 Low 「Metallic Blue」、以及首度曝光的完整整套Air Jordans 1-14代。而喬丹大神本人穿著過的則有一雙Air Jordan 11「Concord」、一雙Air Jordan 12「Taxi」、一雙Air Jordan 13「He Got Game」、一雙Air Jordan 17，以及一雙他曾穿上高爾夫球場的全白色Air Jordan 11。同時上拍的還有受到喬丹球鞋設計啟發而誕生的幾款罕見NCAA球員限定鞋。

佳士得將於6月22日起至30日止舉辦「Original Air起飛：Air Jo...
佳士得將於6月22日起至30日止舉辦「Original Air起飛：Air Jordan球鞋的進化與影響」網路專場拍賣。圖／佳士得提供
Nike Air Jordan 1 高筒「Black-Red」，1984年，原經...
Nike Air Jordan 1 高筒「Black-Red」，1984年，原經銷商樣品，估價22,000美元起。圖／佳士得提供

喬丹的影響力不僅在於籃壇後輩，也可見於潮流文化，同場上拍的，球星如Kobe Bryant和LeBron James、潮流巨星Eminem、Drake等人專屬聯名鞋款的設計都無疑受到喬丹鞋的啟發。

喬丹穿著過的球鞋去年曾兩度在拍賣創下紀錄。2020年5月時菜鳥喬丹在NBA第一季時穿過並有簽名的Nike Air Jordan 1在蘇富比（Sotheby’s）以56萬美元成交。三個月後，喬丹在1985年在義大利參加觀摩賽時所穿著的一雙紅白黑配色Nike Air Jordan 1則在佳士得的網拍上以61萬5,000美元創下新紀錄。

佳士得將於6月22日起至30日止舉辦「Original Air起飛：Air Jo...
佳士得將於6月22日起至30日止舉辦「Original Air起飛：Air Jordan球鞋的進化與影響」網路專場拍賣。圖／佳士得提供

喬丹 拍賣 義大利

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