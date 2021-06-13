新流行語？病患對護理師咆哮 醫師痛罵「很疫苗」

醫師白永嘉在FB個人粉專發文分享急診室日常，他說明近日有民眾在急診室對護理師大小聲，貼文引起網友熱議。（本報資料照片）

台灣疫情 嚴峻，醫療人力資源相當緊繃，各界都在緊急募集相關醫療資源，但仍有民眾未體諒辛苦的醫護人員。近日一名急診醫師發文分享工作日常，他表示有病患對護理師大小聲，讓他忍不住抱怨「真的很『疫苗 』！」，沒想到獨特用語護理師竟然秒懂，貼文一出引起網友熱議。

白永嘉近日在FB個人粉專「急診醫師的眼睛（白永嘉醫師）」發文，他在文中說明一位騎車自摔的男子在急診室對護理師大小聲，他見狀立刻上前制止。白永嘉對於男子鬧事的舉動感到相當傻眼，忍不住說：「他真的超『疫苗』！」，身旁的護理師愣了一下也馬上理解。

白永嘉解釋，「疫苗＝每個人都想打，如果你真的忍不住想罵人，就罵他『疫苗』吧 ！他可能也不知道你在罵他。」白永嘉補充說明因為現在打開電視，「大家開口閉口都是疫苗。」文末他也呼籲過去習慣「拿健保卡繳掛號費就是大爺的人」，疫情期間要收斂一些，體諒忙碌的醫護人員，「別太『疫苗」』喔！」

貼文一出引起廣大網友關注，按讚數也達到 1.4萬，「這詞用得真貼切，很順」、「台灣好多被寵壞的病人」、「我上班的地方很多需要被疫苗的人」、「完了，要造成流行了」、「2021最佳流行語」、「急診室總是能看到一堆奇葩，真的很想扁他一頓。醫生罵人怎麼這麼委婉」、「學起來了。現在號稱疫苗之亂，本身是疫苗的人士，很多」。